A finales de diciembre se cerrarán las negociaciones que darán inicio a la construcción del Complejo Deportivo y Cultural El Campín. Edgar Cardona, director del proyecto, habló con El Vbar de Caracol sobre los detalles del proceso que se está ejecutando para convertir esta propuesta en una realidad a partir del 2024.

Aclaró que será una transformación total, pues se demolerá por completo la estructura en una construcción por etapas que asegurará que no se detenga el fútbol en ningún momento. La ampliación resultará en un aforo de 45.000 espectadores y nuevas vías que faciliten la circulación en los alrededores.

Asimismo, se aumentaría en más de un 56 % la capacidad de parqueaderos que existe hoy. “La transformación es de un ecosistema nuevo que invite a que todos los bogotanos y ciudadanos puedan disfrutar de esta área”, afirmó respecto a la incorporación de un auditorio, un museo, tiendas y varias canchas de diferentes deportes.

El director confirmó que, al tratarse de una Asociación Público-Privada, el proyecto no debería sufrir retrasos. De esta manera, aunque parecen tiempos demasiado ambiciosos, para 2027, la construcción de El Campín debería estar al 100% y el resto del complejo estaría finalizado para 2028.

Estas fueron las declaraciones de Edgar Cardona:

Detalles de la renovación a El Campín

Nuevos espacios: Es un proyecto que tiene como fin estimular este espacio, transformarlo totalmente una arquitectura nueva vamos a tumbar totalmente el estadio y volverlo a construir solo que en diferentes momentos porque no vamos a parar el futbol entonces lo haremos fase por fase como se hace en muchos estadios en el mundo. Primero oriental, luego sur, luego norte y luego occidental. Pero al mismo tiempo vamos a hacer un parqueadero subterráneo para que no le quitemos espacio público a las personas y tendremos un auditorio filarmónico y áreas de Pádel, de Squash, en fin. La transformación es de un ecosistema nuevo que invite a que todos los bogotanos y ciudadanos puedan disfrutar de esta área.

Vías y alrededores: Lo primero es, en términos de movilidad, después de un año de mucho trabajo con la Secretaría de Movilidad, nosotros todas las vías que tienen acceso desde la 30, vamos a quitarlas porque la idea no es cargar más la 30 para los eventos que tengamos, sino a través de la 24 que en ese punto se vuelve la 28, frente a la calle 57, ahí sería el deprimido que lo lleva a uno al parqueadero subterráneo que tendremos en el predio. Ese parqueadero quedaría debajo de lo que hoy es El Campincito, el Complejo de Tenis y el Palacio del Colesterol. Todo ese espacio, por debajo sería un gran parqueadero donde, cargando por esas zonas, dándole la espalda a la 30 nos va a ayudar a hacer una movilidad mucho más ágil. Por otro lado, todo lo que está encima de esa placa se va a transformar, ahí va a quedar el Auditorio Filarmónico, un hotel de más de 120 habitaciones, un aclínica deportiva, tendremos áreas comerciales para cine, bolos y otra cantidad de espacios para E-Gamers, en lo que hoy es El Campincito y el Complejo de Tenis, esa es la transformación que va a tener la zona.

Parqueaderos: Capacidad para más de 1.500 carros, más de 700 bicicletas y más de 600 motocicletas, eso aumentaría en más de un 56 % la capacidad de parqueaderos que existe hoy.

Capacidad de 45 mil espectadores: Nosotros hicimos un estudio desde varios factores. El primero es, el estadio que tenemos hoy, de 33.900 personas, ese estadio no cumple hoy normas técnicas, ese estadio, estructuralmente no se va a caer porque hicimos todos los análisis y está bien construido, pero espacialmente no se hizo con normas porque es muy antiguo. Si hoy cogiéramos el estadio que tenemos y le hiciéramos que cumpliera todas las normas técnicas, sería un estadio como para 22 mil personas, nosotros vamos a tener un estadio para 45 mil, cumpliendo todas las normas técnicas, entonces en realidad nuestro estadio va a ser casi del doble de lo que es hoy el estadio. Eso visto desde otra óptica, lo es que vamos a tener más espacios de ingreso, más espacios de alimentos y bebidas, más espacio para baños, actividades comerciales, zonas de restaurantes, para un museo, para tiendas de los equipos, como se hace en el mundo entero. Entonces lo que vamos a hacer es ampliar muchísimo, va a ser un estadio tremendamente más robusto. Cuando uno si fija nada más en la capacidad, por la capacidad, deja de lado toda esta infraestructura que en lo que busca es una mejor experiencia para cada uno de los que vaya a disfrutar.

Fechas importantes: El 28 de diciembre se sabe si hay un tercer interesado, si hay un tercer interesado se pasa a una fase de licitación. Si no hay ningún interesado como nosotros ya presentamos el proyecto y ya presentamos nuestros papeles y toda la manera en que lo haríamos, y fue evaluada por parte del distrito, porque bajo esa premisa es que se sale a buscar una mejor oferta, entonces si no hay nadie más que quiera participar, habría una adjudicación directa, la alcaldesa firmaría la adjudicación, es decir, que el proyecto es con nosotros. Posterior a eso viene ya la firma del contrato, será un par de semanas o un mes a lo sumo para que entre los abogados hagan los documentos y después de firmar ya si se entra a tener control sobre el espacio.

La obra culmina en 2028: Nuestro propósito y lo que debemos tener en cuenta es que esto es una asociación público privada, sin recursos públicos, es decir no hay un solo peso del Estado ni de los contribuyentes, todo es inversión privada. A nosotros más que a nadie nos interesaría tener en el menos tiempo posible ya totalmente el predio listo para poder tener la mayor cantidad de actividades posibles. De este lado no hay nada mas que buenas intensiones por salir lo más rápido posible, claramente cumpliendo todo lo que la interventoría, que el IDRD nos coloque que pueda aprobarnos.

El fútbol no va a parar: Cuando oriental esté en demolición los partidos se verán en sur, norte y occidental. Cuando terminemos oriental, ya con una gradería nueva y funcionando, ahí sí nos van a permitir tumbar sur y norte y veremos los partidos solo desde oriental nueva y occidental vieja. Luego, cuando sur y norte estén totalmente listos y habilitados, haremos la demolición de occidental y se verán los partidos desde oriental sur y norte.

Un proyecto ambicioso: La primera APP o una APP que tenemos muy cerca y muy fresca es el Movistar Arena. El Movistar Arena, los señores de Colombiana de Escenarios hicieron un trabajo espectacular, muy bien desarrollado que hoy tiene muy buenos frutos y fue terminado ocho meses antes de lo previsto que pudieron hacer su inauguración. Porque el privado no necesita nada diferente, porque lo primero que tengo que hacer es demostrarle al Estado que sí cuento con el 100 % del recurso y con las experiencias para hacerlo. Nuestro equipo, nuestros socios han hecho estadios en Rusia, en España, la parte de arquitectura L35 está siendo en este momento en el Santiago Bernabéu, los señores de Lanik han estado en muchos estadios del mundo, es decir, no estamos con alguien que no sabe cómo se hace esto, todo lo contrario, nos hemos rodeado de personas expertas, que nos den la tranquilidad a todos, tanto a la alcaldía como a nosotros de que esto es posible.