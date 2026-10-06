Cuando uno busca un reloj para correr o entrenar, normalmente piensa primero en las métricas deportivas. Pero este modelo me llamó la atención porque intenta combinar esa función con herramientas que normalmente buscaría en un reloj inteligente para el día a día.

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Cuesta 129.776 pesos, tiene 31 % de descuento e incorpora Alexa directamente en la muñeca, además de llamadas, seguimiento de actividad y más de 120 modos deportivos, dicho precio es para usuarios de Amazon Prime.

El precio normal, sin oferta es de 159.949 pesos.

Un reloj pensado para correr, pero también para el día a día

Para alguien que sale a correr, entrenar o prepararse para una maratón, el reloj puede registrar diferentes datos de actividad, entre ellos pasos, distancia y calorías quemadas.

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También incorpora más de 120 modos deportivos, entre los que aparecen running, fútbol, natación, ciclismo y yoga.

El dispositivo tiene una pantalla táctil de 1,8 pulgadas, desde la que se pueden consultar las diferentes funciones y personalizar la esfera con fotografías.

Además, permite recibir notificaciones de aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram, por lo que no está pensado únicamente para utilizarse durante el entrenamiento.

¿A quién le serviría este producto?

Lo veo especialmente interesante para runners que quieren un reloj multifuncional y no buscan necesariamente un dispositivo dedicado exclusivamente al entrenamiento.

Puede servir para quien combina running con otros deportes y quiere llevar un registro de su actividad desde un mismo dispositivo. También tiene sentido para quienes quieren utilizar el reloj durante el resto del día para llamadas, notificaciones, alarmas y otras funciones.

En las opiniones, varios compradores destacan precisamente esa combinación. Una persona menciona que utiliza el reloj para registrar pasos, frecuencia cardíaca y actividad diaria, mientras otra resalta la facilidad de configuración y la posibilidad de personalizar sus funciones.

Alexa en la muñeca para controlar funciones sin sacar el celular

El principal diferencial frente a un reloj deportivo básico está en Alexa integrada.

Según la descripción del producto, se puede utilizar el asistente mediante comandos de voz para controlar música, consultar el clima y configurar alarmas.

Además, el reloj incorpora micrófono y permite hacer y responder llamadas directamente desde la muñeca. También muestra notificaciones de mensajes y aplicaciones.

Hay una limitación importante: la descripción aclara que no permite responder mensajes desde el reloj. Es decir, sirve para recibir y consultar notificaciones, pero no para contestarlas directamente.

Seguimiento de actividad, sueño y frecuencia cardíaca

El reloj incorpora sensores para realizar seguimiento de frecuencia cardíaca, SpO2 y niveles de estrés, además de registrar el sueño y diferenciar entre períodos de sueño profundo, ligero y despierto.

La medición de SpO2 está indicada por el fabricante como de uso no médico, por lo que estos datos deben entenderse como métricas de seguimiento personal y no como una herramienta para diagnosticar condiciones de salud.

También ofrece funciones relacionadas con el bienestar diario, como recordatorios para moverse, tomar agua y ejercicios de respiración.

Hasta 7 días de uso intensivo

Otro punto que puede interesar a alguien que entrena con frecuencia es la autonomía. El reloj utiliza una batería de 350 mAh y, según la descripción, puede ofrecer hasta 7 días de uso intensivo, 12 días de uso estándar y hasta 30 días en espera.

La carga completa toma aproximadamente entre 1,5 y 2,5 horas. Además, cuenta con resistencia al agua de 3 ATM, por lo que está diseñado para actividades como natación, lavado de manos o ducha. La descripción advierte que no debe utilizarse con agua caliente ni en el mar.

Por 129.776 pesos, este reloj resulta interesante para quien quiere juntar en un solo dispositivo running, seguimiento de actividad, más de 120 deportes, llamadas, notificaciones y Alexa. No es únicamente un reloj para correr: su apuesta está precisamente en combinar entrenamiento y funciones inteligentes para el resto del día.

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