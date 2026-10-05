Cuando una persona busca un ‘smartwatch’, suele fijarse primero en aspectos como el tamaño de la pantalla, la batería, las funciones para monitorear la actividad física o la posibilidad de recibir notificaciones del celular. Sin embargo, hay una característica que puede marcar una diferencia importante dependiendo del uso que se le quiera dar: el GPS integrado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Cómo funcionan las cámaras de seguridad Wi-Fi y qué se necesita para instalarlas en casa?)

Aunque algunos relojes inteligentes pueden utilizar la ubicación del teléfono conectado, contar con GPS propio permite que el dispositivo registre la ubicación y los recorridos de manera independiente. Esto puede resultar especialmente útil para quienes hacen ejercicio al aire libre o quieren salir a caminar, correr o montar bicicleta sin llevar siempre el celular.

¿Para qué sirve el GPS en un ‘smartwatch’?

La principal función del GPS en un ‘smartwatch’ es determinar la ubicación del dispositivo mediante señales de satélites. A partir de esa información, el reloj puede registrar el recorrido realizado durante determinadas actividades.

Lee También

Por ejemplo, una persona que sale a correr puede utilizar el GPS para conocer la distancia que recorrió y consultar posteriormente la ruta realizada. Lo mismo puede aplicarse a caminatas, recorridos en bicicleta y otras actividades al aire libre que impliquen desplazarse de un punto a otro.

Esta función también permite obtener información más relacionada con el recorrido, como la velocidad o el ritmo durante una actividad, dependiendo de las características y el ‘software’ de cada ‘smartwatch’.

¿Un smartwatch con GPS funciona sin celular?

Esta es una de las dudas más comunes y la respuesta depende de las funciones específicas del reloj. Un ‘smartwatch’ con GPS integrado puede registrar su ubicación sin tener que utilizar el GPS del celular.

Esto significa que una persona puede salir a correr y dejar el teléfono en casa, mientras el reloj registra el recorrido mediante su propio sistema de posicionamiento.

Eso no quiere decir que todas las funciones del ‘smartwatch’ funcionen sin el teléfono. El GPS y la conexión móvil son características diferentes. Un reloj puede tener GPS integrado y, al mismo tiempo, necesitar estar conectado al celular para determinadas funciones, como recibir notificaciones o utilizar algunos servicios.

Por eso, antes de comprar un ‘smartwatch’, conviene revisar exactamente qué funciones independientes ofrece el modelo.

¿Por qué el GPS es importante para hacer ejercicio?

Para quienes utilizan un reloj inteligente principalmente como herramienta deportiva, el GPS puede ser una característica especialmente útil.

En una carrera, por ejemplo, permite registrar el recorrido y conocer la distancia realizada. En una salida en bicicleta también puede guardar información sobre la ruta y ayudar a analizar posteriormente el entrenamiento.

La ventaja está en que estos datos no dependen únicamente del movimiento que detectan los sensores del reloj. El GPS aporta información relacionada directamente con la ubicación y el desplazamiento del dispositivo.

Esto puede ser especialmente práctico para quienes entrenan al aire libre y quieren consultar posteriormente por dónde pasaron o cuánto recorrieron.

¿Vale la pena comprar un ‘smartwatch’ con GPS?

Depende del uso que se le quiera dar. Si el objetivo es principalmente recibir notificaciones, consultar la hora, controlar algunas funciones del celular o llevar un registro básico de la actividad diaria, el GPS puede no ser una característica indispensable.

En cambio, si la intención es utilizar el reloj para correr, caminar, montar bicicleta o realizar otras actividades al aire libre, contar con GPS integrado puede aportar una ventaja importante, especialmente si se quiere registrar el recorrido sin llevar el teléfono.

Por eso, más que considerar el GPS como una función obligatoria en cualquier smartwatch, conviene verlo como una característica que puede ser muy útil para determinados usuarios.

Al momento de comparar modelos, también es recomendable revisar si el GPS es realmente integrado, qué actividades permite registrar y qué otras funciones requieren conexión con el celular. De esta manera, se puede elegir un reloj inteligente de acuerdo con las necesidades reales y no solamente por la cantidad de funciones que aparecen en su ficha técnica.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.