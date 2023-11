Junior de Barranquilla encontró un resurgir una vez se metió a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. El equipo que dirige Arturo Reyes ganó sus últimos dos partidos ante el Deportivo Cali y Águilas Doradas y está en la pelea en el Grupo A, a tres puntos de diferencia de Deportes Tolima, líder invicto de la zona.

Uno de esos jugadores que ha sido clave en los últimos resultados del cuadro barranquillero es Gabriel Fuentes, el lateral izquierdo que tuvo su experiencia internacional en el Real Zaragoza y regresó al cuadro tiburón a mediados del 2023. En diálogo con El VBar de Caracol Radio, se refirió, entretanto, al supuesto interés que tendría Millonarios en contratarlo de cara al próximo año.

“Hasta hoy me entero, no sé nada de eso y no tengo ningún acercamiento con nadie de Millonarios. Mi renovación… estamos en conversaciones con Junior. Ahora le damos prioridad a estar concentrados en lo que es. Ahora estamos en una parte muy importante y definitiva. En mi cabeza solo está jugar los partidos y ganar. No he tenido ningún acercamiento con nadie”, dijo aclarando la situación que ha surgido en los últimos días.

Sin embargo, aseguró que, si alguna vez se llega a presentar la posibilidad, “el tema de Junior para mí, que soy de la costa, me seduce mucho más y siempre tendría como primera posibilidad a Junior. Pero si un día puede ser, no estaría mal”, agregó.

Claves del cambio del Junior

Sobre los aspectos que han sido importantes para que se produzca un cambio de mentalidad y comienzan a llegar los resultados, dijo: “Cuando como grupo nos concientizamos que teníamos que ir paso a paso y partido a partido y siendo inteligentes. Creo que eso te lo da entrar en estas finales, no con el afán del todos contra todos, entones eso ha sido muy importante, en ir partido tras partido. Incluso en el mismo partido, primero ganar el primer tiempo y luego el segundo y así, eso nos tiene más atentos a todo lo que puede suceder”.

Cuestiones tácticas: Hemos aprendido a entender el juego. Junior ha aprendido a adaptarse a situaciones y rivales. En todas las plazas se juega diferente, pero eso nos sirve para ir imponiendo nuestro juego, sostener el balón, hacer daño y aprovechar nuestras transiciones. Hemos entendido el juego como tal y eso lo estamos explotando.

Llegar a la final: “Tenemos eso como objetivo a largo plazo. A corto plazo es Rionegro y luego los dos siguientes partidos, pero cuando nos trazamos esos objetivos, eso nos ha ayudado a mantenernos concentrados y enérgicos para cada partido”.

