El comienzo de temporada de Luis Díaz fue sobresaliente. El colombiano marcó los primeros dos goles oficiales del Liverpool en la campaña, el primero ante Chelsea (1-1) y el segundo frente al Bournemouth (3-1) con una definición acrobática. Justamente este último fue el que le valió para entrar en la nominación al mejor del mes de agosto en la Premier League.

Estas dos anotaciones ya habían sido seleccionadas por su equipo para competir por el premio que otorga cada mes a la mejor. Y es que su gol en la segunda fecha fue impactante, sobre todo por la capacidad que tuvo para sacar ese recurso ante una pelota que controló y tomó leve vuelo, posteriormente se lanzó en intento de media volea y la ubicó junto al palo izquierdo defendido por el brasileño Neto.

Curiosamente, hace un año, Díaz también había sido nominado al mejor gol del mes de agosto de la Premier League 2022-2023, con una anotación que salvó el empate para los Reds ante el Crystal Palace tras un gran recorte desde la izquierda hacia el centro y el posterior remate colocado.

Son ocho en total. Uno lo convirtió Raheem Sterling del Chelsea ante el Luton Town en la fecha 3. El jugador inglés hizo una gran jugada individual por la banda derecha, encaró y se metió al área eludiendo rivales y luego sacó un remate al palo derecho del portero. Kaoru Mitoma, del Brighton, está entre los posibles ganadores gracias a su tanto al mejor estilo ‘maradoneano’ frente al Wolverhampton.

Bukayo Saka, del Arsenal, también aparece en esta nonimación con su gol de media distancia marcado frente al Nottingham Forest. Jarred Bowen, del West Ham, también cuenta con una anotación similar a la del jugador de los Gunners, aunque desde una distancia más corta, pero se metió en el ángulo.

Otra majestuosa definición llegó por la cuenta del sueco Alexander Isak de Newcastle ante Aston Villa, quien remató al arco de manera sutil para vencer al campeón del mundo Emiliano Martínez por encima de su humanidad. Gutavo Hamer, del Sheffield es otro de los opcionados con su remate colocado. Finalmente, Kevin Schade del Brentford, es otro candidato al premio que entrega Budweiser.

🏆⚽️ Feast your eyes on 8️⃣ amazing @premierleague strikes from August.

Only 1️⃣ can be named Budweiser Goal of the Month, so who gets your vote❓ 🗳️👇 pic.twitter.com/yJNpBdbLOE

— Budweiser Football (@budfootball) September 7, 2023