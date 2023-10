Luis Díaz fue uno de los jugadores más activos durante el segundo tiempo del encuentro de este jueves en Barranquilla, pero tuvo la mala fortuna de malograr una ocasión clara cuando el partido se encontraba 2-1 a favor.

A los 60 minutos del juego, con los dirigidos por Marcelo Bielsa volcados al ataque buscando el gol del empate, Jhon Arias puso un pase profundo para el guajiro, quien quedó mano a mano con el portero Santiago Mele, desperdiciando su ocasión con un remate por encima del travesaño.

En diálogo con medios, después del partido, el atacante dijo que lo ocurrido lo golpeó anímicamente, pero explicó que sus compañeros de la Selección Colombia lo apoyaron para que pudiera levantarse.

“Al momento que erro el mano a mano se me vino un pensamiento de cómo pude errar ese gol, porque sabíamos que podíamos liquidarlos, pero lastimosamente los delanteros vivimos momentos como esos y a cualquiera le puede pasar”, contó.

“En el momento que salgo del partido, estaba la frustración enorme y adolorido por el momento y la situación”, prosiguió, pero contó que después recibió el apoyo de los demás jugadores:

“Estoy de vuelta otra vez porque mis compañeros me dieron ese apoyo y se acercaron a mí y me dijeron que muchas veces me ha tocado salvarlos. Ahora, tengo que estar tranquilo, cuando llegue uno, todos van venir en nido”, concluyó.