Luis Díaz ha vivido unas últimas horas llenas de incertidumbre y preocupación tras el secuestro de sus padres en el sector de Barrancas, en La Guajira, aunque el plan candado efectuado por el Gaula logró el rescate de la madre del futbolista en poco tiempo, su padre aún sigue en mano de los secuestradores y se desconoce con certeza un posible paradero.

La noticia paralizó al mundo del fútbol colombiano y también del plano internacional, específicamente desde Inglaterra, en donde el Liverpool emitió un comunicado oficial sobre el tema y en la publicación, centenares de aficionados ‘reds’ compartieron mensajes de aliento hacia Luis Díaz.

El club puntualizó: “El Liverpool Football Club puede confirmar que está al tanto de una situación actual que involucra a la familia de Luis Díaz en Colombia. Esperamos fervientemente que el asunto se resuelva de forma segura y lo antes posible. Mientras tanto, el bienestar del jugador seguirá siendo nuestra prioridad inmediata.”.

Liverpool Football Club can confirm it is aware of an ongoing situation involving the family of Luis Diaz in Colombia.

— Liverpool FC (@LFC) October 29, 2023