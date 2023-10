Pep Lijnders, asistente técnico de Jürgen Klopp en el Liverpool, fue el encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del juego de este miércoles frente al Bournemouth, por los octavos de final de la Carabao Cup.

Lijnders se refirió a la situación de Luis Díaz, quien continúa en medio de la angustia por el secuestro de su padre el pasado sábado en Barrancas, La Guajira. El neerlandés expresó su deseo por la libertad de Luis Manuel Díaz y contó del respaldo de todo el grupo al extremo colombiano.

“Lucho es un jugador increíble y lo sabíamos, pero luego lo ves en el edificio y es la persona que siempre sonríe, así que realmente nos preocupamos por él. Tratamos de apoyarlo ahora tanto como podemos, muchas cosas fuera de nuestras manos“, manifestó sobre el colombiano.

Y agregó: “Lucho es uno de nosotros. Ponerle la camiseta fue un bonito gesto; él sabe que estamos aquí para él. La reacción del estadio también fue especial: toda la afición está detrás de él. Nuestro lema es ‘Nunca caminarás solo’”.

Lijnders no quiso revelar mayores detalles sobre cómo avanza la situación de Díaz, solo comentó: “Creo y siento que es solo para el Liverpool Football Club, que los jugadores saben que estamos haciendo lo correcto. No me corresponde a mí decir lo que estamos haciendo por Luis Díaz”.

Finalizó al respecto: “mientras él sepa que estamos haciendo todo lo correcto y oremos. Todo el club está detrás de él, entonces él tiene ese sentimiento por mí, es correcto. No voy a compartir nada. No me corresponde a mí decirlo. Las autoridades están haciendo todo, todo lo que escuchamos es que están intentando todo, eso es lo más importante, que la familia esté bien”.

El asistente técnico no confirmó si Luis Díaz estará o no disponible para el compromiso de este miércoles. El guajiro salió de la convocatoria a última hora el domingo pasado para el juego ante el Nottingham Forest, debido a la situación de su familia.

Según ha especulado prensa inglesa, la familia del colombiano lo habría convencido de no viajar a Colombia por motivos de seguridad. Las autoridades del país continúan buscando masivamente en la ciudad y sus alrededores a Luis Manuel Díaz.

En lo corrido de la temporada, Luis Díaz ha disputado 11 partidos con el Liverpool, nueve de ellos por la Liga Premier y dos por la Liga de Europa, registrando tres anotaciones y una asistencia.

