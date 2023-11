La final entre Atlético Nacional y Millonarios por Copa Colombia dejó opiniones divididas en cuanto al desempeño del árbitro Carlos Betancurt, quien fue protagonista de la gran polémica del partido, el gol anulado a David Mackalister Silva.

Sobre el minuto 22 del primer tiempo, un balón largo que intentó recepcionar Robert Mejía tuvo la llegada en velocidad del capitán ‘embajador’, que tras un choque hombro con hombro el jugador del ‘verdolaga’ terminó en el suelo y Silva anotó el gol, tras la finalización de la jugada, el árbitro Betancurt anuló la acción y pitó falta. Además, el ‘Tino’ Asprilla se puso como loco cuando insinuaron que Millonarios era papá de Nacional.

(Lea también: Patriotas sueña con volver a la A: le ganó a Fortaleza, que se sacaría espina del pasado)

En el post partido, el periodista Juan Felipe Cadavid analizó las repercusiones que dejó el encuentro, siendo crítico con el desempeño del juez central, al que calificó de “regular” y de “no estar a la altura de una final”.

El reglamento del futuro: “Con el reglamento de hoy, claramente el segundo gol de Mackalister está correctamente anulado, aunque con el nuevo reglamente que propone Arsène Wenger, ese gol hubiera sido totalmente válido, cómo es posible que el juez de línea no se haya dado cuenta”.

La falencia del árbitro: “A mí el señor Betancourt me parece un árbitro muy regular, y no solo por los errores en la final, ni porque favorezca a x o y equipo, no, lo que no me gusta de él es que corta el juego constantemente, en los minutos iniciales él corta el juego”.

Los grandes errores: “En la jugada del gol mal anulado a Mackalister, el árbitro Betancurt comete dos errores gigantes, el primero es dar una falta hombro contra hombro completamente legal, es que no hay carga, el movimiento es natural, según el reglamento no es falta, luego deja terminar la jugada y este señor después de pita la falta, al pitarla corta la jugada y el VAR ya no puede intervenir, señor Betancourt, lo que debía hacer es dejar terminar la jugada de gol y después de eso revisar con el VAR, ahí sí determinar si es o no falta”.

No merece una final: “Me enojo porque estos árbitros son muy regulares, le dan una final a este señor que no está a la altura”.

¡EN VIVO TRAS EL TÍTULO DE NACIONAL SOBRE MILLONARIOS! ¿Ganó el mejor de los 2? ¿Bodmer es el camino? ¿A Millonarios el desgaste le costará en la Liga? ¡YA! Link:https://t.co/Mp3UHrgMr7 — Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) November 24, 2023

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.