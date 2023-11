La Selección Colombia se ha visto beneficiada con el renacer futbolístico de James Rodríguez. Su regularidad y buen momento en São Paulo, lo devolvió al combinado nacional con más confianza para, en ocasiones, echarse el equipo al hombro y liderar adentro y fuera del campo al plantel. Su rol ha sido determinante y de la mano de Néstor Lorenzo se ha vuelto a ver al James de antaño.

El volante cucuteño ha cumplido en sus últimos cuatro partidos con el combinado nacional, con presentaciones destacadas que lo han llevado a ser el mejor del juego. Ante Brasil asistió a Luis Díaz para el gol del triunfo y contra Paraguay, dirigió la orquesta de la victoria y estadísticamente tuvo un compromiso relevante. Además, Carlos Antonio Vélez cayó rendido ante James Rodríguez por triunfo de Colombia.

SofaScore, plataforma que suele calificar a los jugadores en los partidos, dio a conocer el once ideal de la fecha 6 de las Eliminatorias, siendo James el único colombiano en este equipo gracias a su puntuación de 7.9. El ‘10′ jugó 74 minutos y completó el 86 % de los pases precisos, además de 3 pases clave, 1 chance de gol, 3 remates (1 al palo), entre otras situaciones.

El equipo que más jugadores aportó a este once ideal fue Uruguay, con 6 futbolistas. El cuadro Charrúa, uno de los mejores de las seis fechas, ha encontrado el rumbo y en la última fecha venció 3-0 a Bolivia. Este es el XI ideal de la jornada para Sofascore: Alexander Domínguez, Ecuador (7.5); Nicolás Otamendi, Argentina (8.1), Cristian Romero, Argentina (8.3). Robert Arboleda, Ecuador (7.8); Matías Viña, Uruguay (8.0), Nicolás de La Cruz, Uruguay (7.8), Rodrigo Bentancur Uruguay (8.0), Ronald Araújo, Uruguay (7.8).; James Rodríguez, Colombia (7.9), Darwin Núñez, Uruguay (8.6) y Facundo Pellistri, Uruguay (7.9). Por otro lado, dicen cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por Eliminatorias; toca esperar mucho.

🌎 | Team of the Week

Here is our highest-rated XI from last night’s round of South American World Cup qualifiers! 👇

Our Team is dominated by Uruguay players following their 3–0 win over Bolivia, as their striker Darwin Núñez is also our Player of the Week. 👏👏 pic.twitter.com/YxTj5xTsM5

— Sofascore (@SofascoreINT) November 22, 2023