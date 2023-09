Luis Manuel Seijas es uno de los exfutbolistas venezolanos que mejor se ha desempeñado en Colombia. Su destacado paso por Independiente Santa Fe, donde logró, entretanto, el título de la Copa Sudamericana 2015, lo hacen ganarse un puesto entre los extranjeros más recordados del FPC.

En diálogo con El Alargue, Seijas se refirió a lo que espera del duelo entre Colombia y Venezuela en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, resaltando que, para él, la rivalidad sí es un clásico, o por lo menos así lo ven desde su país.

“Justo el otro día leía eso por redes sociales y que polémica tan tonta (entre risas). Claramente sí, de nuestro lado si se vive así. Del lado de Colombia no lo sé, nosotros lo vemos así y está bien verlo de esa manera, eso ayuda a enfrentarlo. Ese un partido que siempre tiene algo extra que hace que uno dé un poco más”, dijo al respecto.

Por su parte, dio su punto de vista sobre si la Vinotinto tiene con qué complicar a Colombia: “ Yo espero que sí, viendo la convocatoria y la actualidad de nuestros jugadores me parece fundamental . Yangel (Barrera) está pasando por un buen momento, está alejado de las lesiones y viene jugando mucho con el Girona, Tomás (Rincón) vuelve a estar en un fútbol muy competitivo como lo es el brasileño y viene con ganas de competir. La actualidad de los nuestros, en lo personal, me gusta y me motiva”

Renovación en Venezuela: “La renovación viene desde la parte administrativa, no sé si lo han visto en las redes de la Federación, hubo cambio de logo y de plan estratégico, muchos pasos que han hecho que se tenga un nuevo aire. Se vuelve a firmar con una marca de talla mundial como lo es Adidas, cosas que parecen intrascendentes, pero al final termina sumando”.

Su opinión de James en la Selección: “Más allá de toda la polémica que hay, James termina siendo James, sea para pocos o para muchos minutos, la presencia de él se dimensiona desde cualquier lugar. Para nosotros significa un riesgo, porque viene de ganar minutos en un fútbol muy competitivo y aunque todavía está fuera de ritmo sigue siendo James. Lo mismo pasa con Juanfer (Quintero), él es el que más me preocupa, después de ver los partidos contra Boca y Estudiantes, cuando está enchufado a mí eso me preocupa”.

Su ‘9′ de Colombia para el partido: “Si fuera yo, me la juego por Durán (Jhon Jáder), no solo por actualidad sino también por el nivel de exigencia que tiene la Premier, yo me iría con él. Pero hay muchas cosas que la gente no entiende y uno que ha estado dentro sabe que pesan, es la experiencia para estos partidos y quizá por esto pondría a Borré como candidato, viene de un cambio de equipo y tiene muchas ganas de demostrar. Pero recambio hay, eso Venezuela lo tiene claro.”