La astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a pronunciarse sobre el Mundial de 2026 y compartió sus nuevas predicciones de cara a los cuartos de final del torneo. Durante una entrevista concedida a Heraldo Televisión, aseguró que el campeón de la Copa del Mundo será un seleccionado europeo y descartó que Argentina logre revalidar el título obtenido en Catar 2022.

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Las declaraciones de la reconocida vidente surgieron después de los cruces de octavos de final y en medio del debate que dejó el desempeño de varias de las selecciones favoritas. Según su lectura, aunque la Albiceleste avanzará a la siguiente ronda, no tendrá el nivel suficiente para llegar hasta el final del campeonato.

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Los cuatro semifinalistas que predijo Mhoni Vidente para el Mundial 2026

Pese a considerar que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni atraviesa un desgaste futbolístico, la astróloga sorprendió al incluirlo entre los cuatro mejores del campeonato.

De acuerdo con su pronóstico, las semifinales quedarían conformadas por:

Francia, tras eliminar a Marruecos.

España, luego de vencer a Bélgica.

Inglaterra, después de superar a Noruega.

Argentina, tras imponerse frente a Suiza.

No obstante, aseguró que el vigente campeón del mundo no conseguirá defender el título.

“Argentina no. El ganador va a quedar en Europa”, sentenció la astróloga.

Aunque sostuvo que el nuevo campeón será europeo, evitó señalar cuál de las selecciones del continente levantará finalmente el trofeo.

Como ocurre con este tipo de pronósticos, las afirmaciones de Mhoni Vidente corresponden a sus creencias y no tienen sustento científico ni constituyen una predicción verificable sobre el resultado deportivo.

¿Quién es Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente es una astróloga y figura mediática de origen cubano que ha ganado popularidad en México y otros países de América Latina por sus predicciones relacionadas con política, espectáculos, fenómenos naturales y eventos deportivos.

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En diferentes entrevistas y publicaciones en redes sociales ha contado aspectos de su historia personal. Allí explicó que nació con el nombre de Rafael Martínez de León y que posteriormente inició su transición de género.

“Mhoni Vidente nace siendo hombre pero desde chiquita con tendencia a ser mujer”, relató en una de sus publicaciones.

También ha contado que su madre era cubana y su padre mexicano, originario de Monterrey, ciudad con la que mantiene un vínculo familiar.

Según ha narrado, durante su adolescencia atravesó una etapa de grandes dificultades económicas y aseguró que ejerció la prostitución hasta los 17 años. Tras ser detenida y recuperar la libertad, decidió iniciar su transición de género, al considerar que esa era la identidad con la que realmente se sentía identificada.

Las recientes predicciones sobre el Mundial 2026 se suman a la larga lista de pronósticos que la astróloga ha realizado sobre acontecimientos internacionales y competencias deportivas, los cuales suelen generar amplio debate y reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

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