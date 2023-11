Han pasado nueve días del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre de nuestro querido jugador Luis Díaz, quien milita en Liverpool; aunque la guerrilla del ELN había confirmado que el proceso de liberación era cuestión de horas, la verdad es que la situación comienza a tener imprevistos.

Tras el comunicado de ‘Lucho’ este domingo luego de marcar gol en la Premier League, muchos jugadores, equipos y aficionados del fútbol han pedido por la liberación de su padre, en esta ocasión, quien alzaría la voz sería Radamel Falcao García.

(Vea también: “Ya está bueno”: ‘Pibe’ Valderrama apoyó a Luis Díaz, dejó duro mensaje y pidió respeto)

El ‘tigre’ exigió la pronta liberación de ‘Mane’, padre de Lucho y acompañó la petición con una foto de su compañero de Selección Colombia festejando su gol ante Luton.

Se estima que Falcao y Luis Díaz se reencontrarían en los próximos días en la concentración de la Selección Colombia, fecha para la que se espera que ‘Mane’ se encuentre en libertad e inclusive sea uno de los acompañantes especiales en el estadio.

Este es el mensaje que mandó el ‘Tigre’

Exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de @LuisFDiaz19. Y de todos los secuestrados. /// We demand the release of Luis Díaz’s father and all the kidnapped. pic.twitter.com/aWVRfoY5Xa

— Radamel Falcao (@FALCAO) November 6, 2023