Duván Zapata vivió su mejor momento desde su llegada al Torino en la Serie A de Italia y lo hizo, nada más y nada menos, que ante su antiguo equipo, Atalanta, al que le convirtió un doblete, en la contundente victoria de los de Turín 3-0.

Al final del encuentro, Zapata expresó su emoción por los duros momentos que ha vivido durante los últimos meses, cerrando de mala manera su etapa en el equipo de Bergamo. En medio del llanto, dejó un recado para su anterior equipo y agradeció a su nuevo club.

“Estoy emocionado. Desde que yo llegué aquí me han hecho sentir importante. Han pasado cosas, que no me han dado el valor que merecía. Pero llegué aquí y rápido me han dado el cariño y aunque hay días difíciles, estoy superándolo”.