Salir a montar bicicleta y querer saber cuánto se recorrió, a qué velocidad se va o cuántos metros se han ascendido no necesariamente implica llenar el manubrio de sensores. Este ciclocomputador con GPS integrado busca resolverlo desde un solo dispositivo y actualmente aparece por $ 82.006, con 29 % de descuento, para usuario de Amazon Prime.

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El precio regular del producto es de 115.154 pesos.

Lo que más me llamó la atención es precisamente que el equipo puede registrar diferentes datos de la salida sin necesitar un sensor de rueda ni un imán de radios.

Un GPS que registra los datos principales del recorrido

El dispositivo incorpora GPS integrado para mostrar información como la velocidad actual, la velocidad promedio y la velocidad máxima. También registra la distancia, el tiempo de conducción y el kilometraje total.

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Para alguien que utiliza la bicicleta con frecuencia, tener estos datos directamente en el manubrio puede ser más práctico que depender únicamente del celular durante cada salida.

Además, el equipo registra información relacionada con el terreno: muestra la altitud actual, el gradiente y el ascenso acumulado, junto con la temperatura. Eso puede resultar especialmente interesante para quienes hacen recorridos con cambios de elevación y quieren saber cuánto han subido durante una ruta.

¿A quién le serviría este producto?

Lo veo pensado principalmente para ciclistas que quieren medir sus recorridos sin tener que instalar sensores adicionales en la bicicleta.

Puede resultar útil tanto para salidas recreativas como para quienes acostumbran hacer ciclismo de montaña o recorridos de mayor duración, especialmente por las métricas de altitud y ascenso que ofrece.

También puede ser una alternativa para quien busca algo más sencillo que un dispositivo deportivo avanzado, pero quiere tener información como velocidad, distancia y tiempo de conducción directamente frente al manubrio.

Una de las opiniones disponibles menciona que, después de cinco salidas de bicicleta de montaña y casi siete horas de uso acumulado, el comprador quedó satisfecho con la configuración y la rapidez con la que el dispositivo encontró la señal GPS.

Otra opinión destaca que la señal GPS se captó fácilmente y que las mediciones de distancia coincidían con las referencias que el usuario ya tenía, con una diferencia aproximada de 30 metros según su experiencia.

Pantalla de 2,4 pulgadas y hasta 28 horas de batería

El ciclocomputador tiene una pantalla LCD de 2,4 pulgadas para mostrar los datos principales del recorrido. Además, cuenta con retroiluminación automática para facilitar la lectura cuando cambian las condiciones de luz.

Otro punto importante para quienes hacen recorridos largos es su batería. La descripción indica que incorpora una batería recargable de 650 mAh, con una autonomía de hasta 28 horas de conducción.

También tiene un sistema de inicio y parada automáticos: comienza a registrar cuando se inicia el recorrido y deja de hacerlo cuando la bicicleta se detiene.

Si permanece inactivo durante siete minutos, entra en modo de suspensión para reducir el consumo de batería.

Resistencia al agua y ocho idiomas

El dispositivo cuenta con clasificación IPX7, una característica pensada para protegerlo frente al agua durante las salidas. Aun así, esto no significa que cualquier exposición al agua o inmersión prolongada sea recomendable fuera de las condiciones especificadas por el fabricante.

También permite seleccionar entre ocho idiomas: español, inglés, alemán, chino, polaco, francés, coreano e italiano.

Otro comprador destaca que la instalación fue sencilla y que el soporte de goma elástica se mantuvo firme incluso al recorrer carreteras irregulares con una bicicleta eléctrica.

Por $ 82.006, este ciclocomputador para bicicleta reúne GPS, medición de velocidad y distancia, datos de altitud, pantalla de 2,4 pulgadas, resistencia al agua y hasta 28 horas de batería. Es una opción que puede tener sentido para quien quiere conocer mejor sus recorridos sin complicarse con sensores adicionales.

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