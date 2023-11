El popular Tren de la Sabana se volvió una atracción turística capitalina por su recorrido de Bogotá hacia la Catedral de Sal de Zipaquirá, una edificación considerada como la ‘Primera Maravilla de Colombia’ que alberga un sinfín de experiencias para amigos, familiares o parejas.

(Lea también: Viaje a la playa más económica en Colombia: precios y actividades para hacer)

A pesar de que este es uno de los recorridos más conocidos, el Tren de la Sabana, como parte de su costumbre decembrina, abre sus puertas para que los ciudadanos disfruten de una noche navideña dentro de su locomotora, con un trayecto especial que sale de diferentes lugares de la capital colombiana, convirtiéndose, de esta manera, en un plan soñado para muchas personas.

Todo lo que debe saber si quiere viajar en el Tren de la Sabana

Si planea hacer el recorrido tradicional en el ‘Turistren’, debe tener presente varios puntos indispensables para que su viaje sea ameno; por ejemplo, dentro del tren no está permitido el ingreso de mascotas, aunque en la actualidad, sea común llevarlas a distintos sitios. Adicional, la compañía encargada de su administración, no vende tiquetes para un solo trayecto porque en el boleto se incluyen los de ida y vuelta.

Otra de las cosas que es necesario tener en cuenta es que no es permitido reservar asientos y siempre recomiendan comprar las entradas con varios días de anterioridad, estas se pueden adquirir en línea o directamente en las estaciones de La Sabana (Calle 13 No. 18 – 24) o en la de Usaquén (Avenida 9 No. 110 – 08).

Asimismo, el recorrido turístico hacia Zipaquirá incluye, además del transporte, música instrumental y la posibilidad de subirse a la locomotora en cualquiera de las estaciones anteriormente mencionadas; sin embargo, la alimentación y las entradas a la Catedral de Sal no vienen dentro del paquete.

Horarios para comprar las entradas

Para adquirir las entradas presencialmente se puede hacer en diversos horarios. Según la página oficial del Tren de la Sabana, ‘Turistren’, serían:

Lunes a miércoles en jornada continua de 8 a.m. a 5 p.m. en las estaciones de la Sabana y Usaquén.

en jornada continua de en las estaciones de la Sabana y Usaquén. Jueves y viernes de manera continua desde las 8 a.m. hasta las 5.30 p.m.

de manera continua desde las Sábados, domingos y festivos de 6:45 a.m. hasta las 5 p.m. en la estación de la Sabana y; desde las 7:30 a.m. a las 4:30 p.m. en la de Usaquén.

(Vea también: Preguntas frecuentes que hacen para aprobar la visa de EE. UU.; no parecen tan corchadoras)

¿Cuánto valen las boletas del Tren de la Sabana y quiénes entran gratis?

El tren turístico con destino Zipaquirá maneja los siguientes precios dependiendo de la edad de los ocupantes. De acuerdo con la página, estos son:

Adulto: 13 a 59 años por $70.000 COP

por $70.000 COP Adulto mayor de 60 años cancela $65.000 COP

cancela $65.000 COP Niño de 3 a 12 años también paga $65.000 COP

Sin embargo, a los niños menores de 3 años o en brazos no se les debe comprar tiquete, por lo que, ellos son el único grupo que ingresa gratis al Tren de la Sabana.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.