El urólogo Fernando Serrano aseguró en sus redes sociales que el tamaño del pene nunca se halla cuando está flácido, sino en su grado máximo de erección, pues en el primer estado es poco probable definir cuánto puede crecer.

Estos son los penes que no son tan grandes:

De carne: son aquellos que con la excitación no duplican su tamaño. Normalmente, sus cuerpos cavernosos no son tan grandes, así que no se podrá acumular una gran cantidad de sangre. Además, suelen ser más flácidos.

Este es el tipo de pene que suele sorprender:

De sangre: es el contrario al anterior, pues en este caso hay cavidades cavernosas lo suficientemente grandes como para acumular una buena cantidad de sangre, por lo tanto, el pene podría duplicar su estructura y, seguramente se sentirá más fuerte.

Un pene sin erección puede parecer muy pequeño, pero dependiendo de la anatomía del hombre este puede crecer considerablemente. Por regla, los más grandes suelen tener más pronunciadas sus venas.

Con lo anterior claro, es importante destacar que no siempre lo que se ve sobre la ropa es mucho o poco, hay que dejarlos actuar.