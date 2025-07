Se trata el vuelo Bogotá-Paipa, que en su momento llegó a ser el más corto en distancia, con 176 kilómetros, pero que después fue desplazado por la ruta Bogotá-Flandes, de 143 kilómetros.

El trayecto se demoraba entre 25 y 30 minutos, lo que representó una mejora para muchos que se tardaban hasta cuatro horas viajando por tierra entre la capital y el municipio boyacense.

El vuelo era operado por Satena y tenía una frecuencia de tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes. No obstante, luego de dos meses, los tiquetes dejaron de estar disponibles, aunque la aerolínea no comunicó formalmente que había suspendido la ruta.

El medio Boyacá 7 Días señaló en su momento que no se encontró el punto de equilibrio y por lo mismo la empresa no podía mantener ese viaje, que transportaba a 19 pasajeros por vuelo. Al parecer, había decidido habilitarla solamente en temporadas altas. Pulzo.com intentó comunicarse con la aerolínea sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.

Tras la suspensión de ese vuelo, se habilitó una nueva conexión entre la capital y Boyacá. Se trata de la ruta Bogotá-El Espino, que es operada por Nativ Air en aviones con capacidad para nueve pasajeros.

Esta ruta reduce el tiempo de viaje de 13 horas (que toma el recorrido por carretera) a 50 minutos. Además, permite que los turistas visiten con más facilidad lugares emblemáticos del país, como el nevado de El Cocuy, en el que se encuentra la montaña más linda de Colombia.

¿Qué vuelos hay hacia Paipa, Boyacá?

Aunque ya no está disponible el trayecto desde Bogotá, el municipio boyacense sigue recibiendo vuelos que salen desde Medellín y Yopal, también operados por Satena. La frecuencia del vuelo desde la capital de Antioquia es de tres veces por semana y el costo de los tiquetes va desde los 300.000 pesos.

¿Qué se puede hacer en Paipa?

Paipa es una joya del turismo colombiano que combina aguas termales, paisajes montañosos y riqueza cultural. Los turistas pueden divertirse con actividades acuáticas en el Lago Sochagota, practicar ciclomontañismo, senderismo y trekking. Asimismo, en Paipa se celebran varias festividades, como el de la almojábana, el amasijo y la Fiesta Nacional de la Ruana, eventos imperdibles para conocer más de la cultura boyacense.

