Lo hizo cuando respondió a una seguidora que le pedía un “truco para volver loco a mi novio en la cama”, y luego de contar que se masturba seguido y con ayuda de un vibrador, que tampoco falta en sus relaciones sexuales.

“Una cosa en específico, que a mí me gusta mucho, es chúpale los huevos, te echas crema en la mano, lo masturbas, y cuando la personas ya esté excitada, échate crema en el dedo y ,dependiendo del nivel de confianza que tengan, dile, de entrada, que no le vas a meter el dedo, para que no se asuste, y nada, acaríciale por fuera el culo”, explicó la joven que hace poco también hizo algunas confesiones sexuales en la revista SoHo, de la que fue portada.

En la grabación, Aída Victoria también recomendó tener presentes las fantasías y “cosas que le excitan” a la pareja de cada quien para buscar jugar con eso: “Invéntate un personaje, y cuando el tipo llegue, tú métete dementemente en el personaje. Obviamente, empieza a excitarlo desde antes: ‘Hoy que llegues voy a hacerte el amor delicioso, espérate que veas’, o mándale una fotico, depende de la confianza que se tengan y de qué tanto tú confíes en esa persona para enviarle eso. Si le excita una paisa, si le excita una caleña, yo qué sé. Invéntate un acento, invéntate un nombre y métete en eso y cógetelo como si fueras otra persona”, dijo.

Otro de los consejos que dio fue para las mujeres que tienen parejas con dedos y pene pequeño: “Cuando alguien tiene problemas a nivel sexual lo que tiene que hacer es no negárselos, sino buscar soluciones. Pueden tratar de buscar a través de juguetes que ambos queden satisfechos con el tema, sin herir susceptibilidades, sin herir el ego”, finalizó Merlano.