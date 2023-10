Una mujer de Chicago, Estados Unidos, de 104 años espera ser certificada como la persona de mayor edad en saltar en paracaídas después de realizar un salto en tándem y aterrizar 4.100 metros (13.500 pies) después en un aeropuerto del norte de Illinois.

Se trata de Dorothy Hoffner, quien en entrevista con La W aseguró que “la edad es solo un número, no significa absolutamente nada. Hace unos años tuve la misma experiencia y fue muy divertido, así que decidí hacerlo de nuevo”.

Por otra parte, comentó que no tiene ninguna dieta en especial, “como normal, como lo que me cocinen y hago todo lo que quiero, no me limito para nada”.

Entre otras cosas, aclaró que no tiene ni hijos ni familia por lo que no tuvo que consultar con nadie para poder saltar de paracaídas.

Por último, resaltó que no le tiene miedo a morir.

Skydiver Dorothy Hoffner, 104, lands with tandem jumper Derek Baxter on Oct. 1, 2023, at Skydive Chicago in Ottawa, Illinois. (Brian Cassella/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)

Dorothy Hoffner, con 104 años saltó desde 4.000 metros de altura. Foto: Getty Images.

