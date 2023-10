Las frutas hacen hacer parte de la dieta diaria de miles de personas, entre otras razones por evidencia científica y recomendaciones nutricionales que hablan sobre los beneficios que tiene para la salud comer tres raciones de fruta al día. Igualmente, suelen estar incluidas en las dietas para bajar de peso.

A pesar de que en una dieta saludable y balanceada siempre deben estar presentes las frutas, por su gran aporte de vitaminas y minerales, según el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, IMEO, hay frutas que, al igual que otros alimentos, pueden contribuir a subir de peso, pues contienen altos porcentajes de azúcar y calorías. Además, dicen las señales en el cuerpo que indican que padece sobrepeso

El consumo elevado de azúcar suele estar asociado con diversas patologías como la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, problemas que afectan a gran parte de la población mundial.

1. Banano

El banano es una gran fuente de minerales como el sodio, el potasio y el hierro, necesario para evitar enfermedades como la anemia. Pero si se encuentra en un régimen para no subir de peso o busca adelgazar, y si además no tiene una rutina de ejercicio constante, no es recomendable comerlo diariamente, pues aporta cerca de 89 calorías y un promedio de 15 gramos de azúcar por cada 100 gramos.

2. Higos

Aunque no suelen ser muy comunes en la dieta de los colombianos, es una fruta que aporta gran cantidad de fibra, necesaria para evitar problemas como el estreñimiento, sin embargo, también tiene gran cantidad de azúcar y aporta aproximadamente 74 calorías por cada 100 gramos, por lo que los expertos no recomiendan comer más de dos al día, si quiere perder peso.

3. Chirimoya

Esta fruta es una de las más tradicionales del país, su sabor dulce y su textura suave, cautiva a gran parte de las personas. Sin embargo, tiene porcentajes elevados de azúcar y termina aportando entre 70 y 75 calorías por cada 100 gramos.

Igualmente, según el IMEO, es recomendable consumirla en las primeras horas del día, pues luego habrá un gasto calórico importante con las actividades diarias.

4. Uvas

Las uvas tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, pero también tiene niveles altos de azúcar frente a otras frutas, una taza de uvas contiene aproximadamente entre 15 y 20 gramos de azúcar, la ventaja es que tienen un índice glucémico bajo.

5. Mango

Una de las frutas más famosas y consumidas en el país es también una fruta con niveles elevados de azúcar, aproximadamente una porción de 165 gramos tiene 23 gramos de azúcar. Sin embargo, también cuenta con un perfil nutricional muy bueno, pues tiene alto porcentaje de vitamina C y beneficios para el sistema inmunológico.

Si quiere bajar de peso, puede optar por frutas que contengan mucho porcentaje de agua, como la sandía y el melón, pues además de tener baja carga calórica, tiene propiedades diuréticas, que le ayudarán a eliminar toxinas y a reducir la retención de líquidos.

Tenga en cuenta que este artículo no busca reemplazar la opinión y conocimiento de los profesionales de la salud, por lo que lo más recomendable si quiere bajar de peso con una dieta en específico es que acuda a un especialista en nutrición, que le ayudará con una dieta alineada con sus necesidades.

