Por lo anterior, queremos revivir las notas que más llamaron la atención de nuestros usuarios y, por qué no, refrescar un poco la memoria de quienes quieren incrementar la creatividad en la cama, en la sala, en el baño y hasta en aquellos lugares prohibidos pero excitantes.

Estas son nuestras 10 notas de sexo más vistas este 2018, que tuvieron más de 200 mil usuarios interactuando con su contenido:

La Universidad Central de Lancashire encontró que ellas hacen esto como una estrategia para tener el dominio durante el acto y como una forma de motivar a su pareja.

Es una tendencia que se hizo viral hace poco tiempo; consiste en recibir la eyaculación del hombre en la boca y después pasarle a él su fluido mediante un beso.

Pero aunque suene excitante para algunos, esta práctica aumenta significativamente la posibilidad de adquirir una ETS (enfermedad de transmisión sexual).

Según Eme de Mujer, publicación del diario El Universal de México, este es el secreto mejor guardado de los expertos en el sexo. La idea es que cuando la mujer esté llegando al orgasmo contraiga sus paredes vaginales fuertemente, lo cual aumentará sus sensaciones y las de su pareja.

La pareja no ocultan el hecho de que tienen una gran vida sexual. Jada Pinkett confesó a Sunrise, un portal australiano, que su esposo le enseñó a disfrutar del sexo oral gracias a un pomelo (toronja) al que le abre un orificio de lado a lado e introduce el pene allí.

Mientras ella hace el trabajo con su boca, mueve la fruta de arriba hacia abajo y le proporciona placer por partida doble al actor.

Masturbarse no es un pecado; esto ya debió quedar claro hace rato. Sabiendo que con esta técnica es como la mayoría de personas encuentran sus zonas erógenas y aprenden a disfrutar de los encuentros sexuales, es bueno entender que no debe tomarse como una salida de los problemas sino como un camino hacia el placer.

Pero, como todo en exceso es malo, esta ley también aplica para la autoexploración; hay quienes caen en la adicción a la masturbación o lastiman sus genitales por el exceso de roces y fluidos, ese es el límite.

Las cifras aseguran que las mujeres tienen muy satanizada esta técnica y por esto evitan practicarla, aunque no es una obligación, explorar y descubrir nuevas alternativas puede ser bastante excitante.

Pero sin ir directamente al punto, Elsy Reyes, especialista en relaciones de pareja y sexualidad, explicó el paso a paso para dar una buena sesión de sexo con la boca, empezando por un buen calentamiento.

Cuando se habla de esta práctica, normalmente se relaciona al placer masculino, pero no solo ellos disfrutan de estos encuentros; de hecho, cuando es la mujer quien lo recibe, hay una gran posibilidad de que alcance un orgasmo.

La estimulación directa del clítoris activa la mayor cantidad de terminales nerviosas de ella, incluso darle pequeños besos en las rodillas puede ser el primer paso para encenderla y empezar el camino hacia el orgasmo desesperado.

Curiosamente no fue la nota de las ventajas del pene grande no fue la más vista por los usuarios. Quienes aseguran que el tamaño sí importa no han explorado mucho con su sexualidad, tener un pene pequeño le da varias alternativas para que el hombre juegue y la mujer no tema ser lastimada en el acto.

Posiciones, sexo oral, masturbación, el temido sexo anal y sexo intenso, son algunas de las ventajas que tienen los hombres con un miembro pequeño.

El pene es una de las preocupaciones más frecuentes en los hombres, ya sea porque es pequeño, grande, delgado o grueso, pero siempre hay formas para mejorar la seguridad en ellos.

Un masaje en el pubis, en el perineo o un pequeño masaje en la base del pene pueden ser claves para mejorar el flujo de sangre en el pene, y así lograr mejores erecciones.

Para desarrollar esta técnica es indispensable que la mujer tenga un gran dominio sobre sus músculos vaginales, pues durante el acto se realizan grandes succiones (como abrazar al pene con la vagina).

El beso consiste en apretar, sostener y soltar el pene, y se puede variar jugando con la intensidad y las profundidades.