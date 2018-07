En un reciente informe de El País de España comentaron que al menos el 33% de las mujeres rechaza el sexo oral, y si bien no todo tiene que gustarles, expertos aseguran que los estímulos que se logran proporcionar con este son unos de los más placenteros.

Por otro lado, un estudio de The Canadian Journal of Human Sexuality encontró que al 28 % de las mujeres entre los 18 y 24 años le gusta el sexo oral. Además, la cifra aumenta cuando cumplen 40 años: a esa edad ya es un 80 % de la población femenina la que lo disfruta.

Las cifras no son muy alentadoras, pero su aumento en la edad adulta es porque, como le dijo la sexóloga Ana Lombardía al portal, lo aprenden a disfrutar o superan una mala experiencia y lo vuelven a intentar.

La especialista agregó que la gran mayoría de las mujeres evita realizar una felación porque no les gusta el sabor, el olor, les parece algo sucio, no lo disfrutan y algunas se sienten humilladas. Es por esto que es tan importante tener una buena comunicación, no llevarlo como en el porno, sino con cuidado y un buen aceite lubricante.

Es por esto que las charlas en pareja son tan importantes, las reglas son: decir qué sí y qué no se acepta, enseñar, no obligar y no reprimir.