“Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque, al pecar, no solo merezco tus castigos justos, sino principalmente porque te he ofendido a ti, que eres el Sumo Bien y digno de ser amado sobre todas las cosas. Por eso, propongo firmemente con tu gracia, no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Amén.”