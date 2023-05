Alfred Moses, un exembajador de Estados Unidos en Rumania, adquirió la biblia más antigua del mundo por un valor de 38 millones de dólares en medio de una subasta hecha en Nueva York.

At an auction in New York, a thousand-year-old Hebrew Bible was sold for $38 million.

It was purchased by the Museum of the Jewish People in Tel Aviv with donations from former American diplomat Alfred Moses.#Bible #Jew #Southby #Hebrew pic.twitter.com/nDSw0kOnVq

