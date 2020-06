View this post on Instagram

Vos estarás pensando, ¿de donde salió esa frase? ¿Es otra de las boludeces de Ezequiel? 😅😂🤣 . Para nada… está basada en unos estudios científicos de David Buss y Cindy Meston, dos grandes investigadores, y lo podes encontrar en su libro “Why Women have sex?”. . Básicamente encontraron que una respuesta común en las mujeres después de lograr el orgasmo es que los pezones se arrugan. Claro, luego de llenarse de sangre durante el proceso de excitación, se produce un retorno rápido de la misma por la física y la química del orgasmo, de modo tal que queda arrugado. Algo que no pasa en la mujer que simula el orgasmo con bombos y platillos, pero que en realidad no lo siente… . Así que anoten este concepto, y si quieren profundizar vayan a la fuente 📖 . ¿Y ustedes qué piensan chicas y chicos? ¿Observaron este fenómeno? 🧐