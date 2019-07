El portal Men’s Health compartió esta curiosa práctica, que se volvió tendencia gracias al músico sudafricano Daniel Marven, quien dijo en sus redes:

“Escriban ‘coconut’ (coco) con sus caderas cuando estén sobre el cuerpo del hombre”.

Según informó el medio, si la mujer hace esto con su cuerpo cuando está en medio de la penetración, alcanza una estimulación no solo profunda sino que activa la mayoría de terminales nerviosas internas. El coco es afrodisiaco hasta sin llevarse un trozo de este a la boca.

El grupo de mujeres Kilimani Mums Udaka Zone también quiso que las mujeres tomaran esta iniciativa. Incluso, salieron varios memes en los que bromearon con la historia y algunas dieron su testimonio sobre los resultados.

Estas son algunas de las reacciones:

