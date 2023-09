De acuerdo con cifras del Dane, alrededor del 60% de los hogares colombianos cuentan con un perro como mascota, mientras que el 22,3% tienen gato, tema por el cual la esterilización es de gran importancia para los ciudadanos que no ven a los animales como un negocio y no desean que tengan crías. Hay trucos para que los perros no persigan gatos y pueda controlarlos en la calle.

La esterilización es la mejor forma de prevenir camadas no deseadas. Cada año, miles de perros y gatos son abandonados o sacrificados debido a que no encuentran un hogar. La esterilización ayuda a reducir esta cifra.

(Vea también: Olores que más estresan a su gato; procure no ponerlo cerca de ellos)

¿Cómo es la esterilización?

Esta es una cirugía que se realiza en perros y gatos para remover los órganos reproductores. En el caso de las hembras, se extirpan los ovarios y el útero. En el caso de los machos, se extirpan los testículos.

Según lo explicado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, la esterilización puede ayudar a prevenir enfermedades graves como el cáncer de mama en las hembras y el cáncer de testículos en los machos. También puede ayudar a reducir el riesgo de infecciones uterinas, quistes ováricos y enfermedades del tracto urinario.

En Bogotá, el IDPYBA ofrece jornadas de esterilización gratuita para perros y gatos de estratos 1, 2 y 3. Estas jornadas se realizan en diferentes UCA (Unidades de Cuidado Animal) de la ciudad.

(Lea también: Esto es lo que verdaderamente pasa con su gato cuando le da leche)

¿Cómo consultar las jornadas en Bogotá?

Las jornadas de esterilización gratuita para gatos y perros en Bogotá se realizan bajo el programa ‘Esterilizar Salva’ y con agendamiento de turno digital. Todos los 23 de cada mes se abren los turnos para participar.

Para sacar su turno puede seguir estos pasos:

Ingrese al sitio web del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA): https://www.animalesbog.gov.co/ Haz clic en la sección “Nuestros Servicios” (deslizando hacia abajo). Seleccione “Esterilizaciones”. Haga clic en el botón “Solicita tu turno aquí” Hacer clic en “Jornadas móviles”

Tendrá que diligenciar un formulario con diferentes datos y se le generará el turno con código QR el cual deberá llevar impreso cuando llegue la hora de asistir con su animal, también con los requisitos que leerá más adelante.

Lee También

También puede consultar las jornadas de esterilización gratuita a través de los siguientes canales:

Línea telefónica: 195

Teléfono fijo del IDPYBA: (601) 6477117

CADE y SuperCADE donde el IDPYBA tiene presencia: Américas, Manitas, Bosa y Suba o los CADE La Victoria y Santa Helena

Los requisitos para acceder a la esterilización gratuita son los siguientes:

Ser residente de Bogotá en estratos 1, 2 o 3.

Presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del cuidador y de un recibo de servicio público donde se evidencia la dirección, estrato y periodo facturado no mayor a 6 meses.

El animal debe tener al menos 6 meses de edad.

El animal debe estar en buen estado de salud.

Presentar el carnet de vacunación del animal

La esterilización gratuita es un programa muy importante para el control de la población de animales de compañía en Bogotá. Además, es una forma de mejorar la salud y el bienestar de los animales.