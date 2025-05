¿Sabías que en solo una semana de mayo de 2025 se lanzaron más avances en inteligencia artificial que en todo un trimestre del año anterior? No es una exageración. Estamos viviendo el momento más acelerado y competitivo en la historia reciente de la tecnología. Y aunque puede sonar abrumador, entender lo que está pasando es clave para no quedarnos atrás.

Gemini, Claude, Deepsic, OpenAI y el nuevo capítulo de la revolución inteligente

Todo comenzó con el anuncio de Gemini 2.5 Pro Deep Think, el nuevo modelo de Google que supera a todos sus predecesores (y a la competencia) en razonamiento, matemáticas y creación de código. Horas después, Anthropic lanzó Claude 4, considerado el mejor para programar y razonar, incluso capaz de jugar Pokémon perfectamente sin haber sido entrenado para eso.

OpenAI, por su parte, sorprendió al anunciar una alianza con Jony Ive, el histórico diseñador del iPhone, para desarrollar una nueva generación de dispositivos inteligentes que integren IA de forma natural en la vida cotidiana.

Y no podemos dejar por fuera a Deepsic R1, un modelo desarrollado en China que ha alcanzado una capacidad de razonamiento equivalente al modelo O1 de OpenAI, con la gran ventaja de que puede ejecutarse localmente, sin depender de la nube. Un hito clave en temas de privacidad y control de datos.

Mientras tanto, Google integró su IA en todos sus productos: traducción en tiempo real durante videollamadas, asistentes visuales que entienden lo que ves, motores de búsqueda que ahora responden con análisis y gráficos en lugar de simples links, y modelos como Gemini Flash y Gemini Diffusion, capaces de generar código, imágenes y texto casi instantáneamente.

¿Y todo esto qué significa?

Primero, que la inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso. Pero también que, a pesar de estos avances, la IA aún no es mágica ni completamente autónoma. Los famosos “agentes inteligentes” que automatizan tareas sin humanos… todavía no están al alcance del usuario promedio. Detrás de cada función hay programadores, estructuras y supervisores humanos. Esto sigue siendo una tecnología experimental.

Y, en medio de este boom, la regulación avanza lento. En Estados Unidos, por ejemplo, se acaba de aprobar una ley que prohíbe a los estados regular la IA por una década. Es decir, las tecnologías avanzarán sin frenos mientras la gobernanza apenas empieza a formularse.

¿Cómo nos preparamos?

En lo personal:

Fortaleciendo lo que nos hace únicos como humanos: liderazgo, pensamiento crítico, comunicación, empatía y adaptabilidad. Aprender a usar la IA es necesario, pero aprender a pensar con ella y mantenernos aprendiendo continuamente es aún más importante.

En lo profesional:

Todas las empresas, desde pymes hasta grandes corporaciones, deben dejar de creer que instalar un Copilot, activar Gemini o tener Google Workspace equivale a tener una estrategia de inteligencia artificial. No lo es. La IA no es una app. Se necesita liderazgo claro, visión, formación continua, gobernanza y políticas de seguridad. No es suficiente tener acceso a una herramienta si nadie sabe cómo sacarle provecho ni para qué usarla estratégicamente.

¿Tu equipo de tecnología entiende lo que puede y no puede hacer la IA? ¿Tus líderes están promoviendo su uso estratégico? ¿Tu empresa tiene un plan de formación real para todos los que trabajan frente a un computador? Si la respuesta es no, llegó la hora de actuar.

Para cerrar…

Sí, la IA puede automatizar tareas. Pero también puede amplificar nuestro talento, ayudarnos a ser más creativos, más productivos y más humanos. No reemplaza lo que somos. Esta revolución no exige miedo, exige aprendizaje, enfoque y criterio.

Este no fue un simple “avance tecnológico”. Fue el punto de quiebre. Y lo que viene será aún más profundo. Si aún no estás aprendiendo sobre inteligencia artificial, este es el mejor momento para empezar.

Rendirse no es una opción. Aprender sí lo es. ¿Qué vas a aprender hoy?

Sobre Carolina González Tabares:

Experta reconocida en Latam en estrategias de impacto social, IA+Educación, aprendizaje permanente (Lifelong Learning), innovación educativa, marketing y comunicación digital. Lideró el primer sistema de medios digitales del Gobierno de Colombia y creó la primera plataforma de educación para el desarrollo de competencias profesionales impulsado por inteligencia artificial del país. Conferencista y TED Speaker. Carolina es profesional en mercadeo y Magister en Psicología del Consumidor. Docente en IA y Transformación Digital. Actualmente se desempeña como Gerente de Nuevos Negocios EDTECH en ETB, liderando el proyecto que impulsa la educación y tecnología de Bogotá.

