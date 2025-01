¿Sabías que, en menos de tres años, el 30 % de las habilidades laborales actuales quedarán obsoletas? Y que, en este año 2025, el 60 % de las personas que trabajan necesitarán recapacitarse debido a los avances tecnológicos y los cambios en el mercado laboral (Datos del World Economic Forum).

Estas cifras nos recuerdan una verdad clave: aprender continuamente no solo nos mantiene vigentes en el mercado laboral, también nos permite contribuir a la sociedad y alcanzar nuestro máximo potencial, tanto profesional como personal.

Nunca antes mantenerse actualizado había sido tan importante. En la era de la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, la inteligencia artificial y otras tecnologías están transformando la forma en que trabajamos, operamos y evolucionamos como sociedad. Este panorama nos exige que dominemos estas herramientas y, en especial, que fortalezcamos las habilidades que nos hacen únicos como seres humanos: liderazgo, comunicación efectiva, adaptabilidad, pensamiento crítico, trabajo en equipo, empatía y resiliencia.

Por eso, quiero preguntarte: ¿Entre tus propósitos de este año está aprender algo nuevo? ¿Actualizar tus conocimientos? ¿Influir positivamente en el aprendizaje de otros? ¿Qué pasos estás tomando para asegurarte de que tu perfil siga siendo relevante en un mundo que no deja de cambiar?

Quizás ya te has planteado estas preguntas, pero sientes que la educación actual no se ajusta a tus necesidades. Quizás incluso has pensado que la educación requiere un cambio profundo. Es sobre esta urgencia de una nueva educación que centré mi charla TEDx.

Para quienes no están familiarizados, las charlas TED —iniciales de Tecnología, Entretenimiento y Diseño— son una plataforma global de difusión de ideas que ha revolucionado la forma en que compartimos conocimiento. Desde su creación en 1984 por Richard Saul Wurman, TED se ha convertido en un referente mundial. Estas conferencias reúnen a científicos, empresarios, educadores, líderes y artistas como Bill Gates, el papa Francisco, Ken Robinson, James Cameron, Stephen Hawking y Sting, entre otros. Todos comparten un propósito común: difundir ideas dignas de ser compartidas. Con más de 3,000 charlas en TED y 200,000 en TEDx, hay contenido para inspirar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo.

En mi charla TEDx, tuve el honor de compartir cómo, como sociedad, podemos cerrar brechas, abrir oportunidades y transformar vidas. Hablo sobre la evolución del sistema educativo: un modelo que se adapta a cada persona, en cada etapa de su vida, utilizando la inteligencia artificial y un enfoque centrado en el humano.

Te invito a verla, reflexionar sobre sus ideas y compartirla si crees que puede sumar a otros. 🔗 Haz clic para verla:

El futuro pertenece a quienes se atreven a aprender, a cuestionar y a transformar. Cada nueva habilidad que adquirimos no solo amplía nuestras posibilidades personales y profesionales, sino que también nos acerca a la construcción de una sociedad más equitativa e innovadora. Si algo es seguro, es que nunca es tarde para empezar. ¿Qué aprenderás hoy que te acerque a tu mejor versión y a un mundo mejor?

Sobre Carolina González Tabares

Directora General de Lifelong Learning en CESA, experta reconocida en Latam en estrategias de impacto social, IA+Educación, aprendizaje permanente (Lifelong Learning), innovación educativa, marketing y comunicación digital. Lideró el primer sistema de medios digitales del Gobierno de Colombia y creó el primer sistema de formación en competencias basado en inteligencia artificial. Conferencista y TED Speaker. Carolina es profesional en mercadeo y Magister en Psicología del Consumidor.

