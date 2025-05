A menudo, al disfrutar de un delicioso ponqué Gala, surge la misma pregunta: ¿ese papel que lo envuelve, tan fino y a veces tan pegado, se puede comer? La respuesta corta es no, no se debe comer. Aunque está en contacto directo con el alimento y a simple vista podría parecer inofensivo, este envoltorio está diseñado principalmente para proteger la integridad del alimento, facilitar su manipulación y mantener su frescura.

Este tema siempre ha sido un secreto, incluso hasta para los que aplican a las vacantes que abre Ramo en Colombia. Lo que es un hecho, es que son miles los que se han comido esta envoltura, pero al parecer, hasta el momento, no se ha registrado ningún tipo de daño por ingerirlo. No obstante, la recomendación es no hacerlo, ya que nunca se ha aclarado de una forma oficial si se puede hacer.

Fabricado generalmente con papel parafinado o similar, este material no posee valor nutricional alguno y, lo que es más importante, no está pensado para el consumo humano. Si bien una pequeña ingestión accidental probablemente no cause problemas graves, comer el papel de forma intencionada podría causar molestias digestivas, ya que el organismo no está preparado para procesar este tipo de fibras. Lo ideal es siempre retirar el envoltorio por completo antes de saborear cada bocado del ponqué Gala.

¿Quién creó el ponqué Gala?

El reconocido ponqué Gala, un ícono de la repostería colombiana que ha endulzado innumerables celebraciones y momentos especiales, tiene sus raíces en la visión y el ingenio de Manuel ‘Mane’ Moreno. Este emprendedor y pastelero fue el artífice de la receta original que, con el tiempo, se consolidaría como un referente de calidad y sabor en el mercado. Moreno, con una profunda pasión por la repostería y un agudo sentido empresarial, logró capturar la esencia de un postre casero y elevarlo a un nivel de producción masiva sin sacrificar su distintivo gusto y textura.

Su creación no solo representó un hito para su negocio, sino que también marcó una pauta en la industria alimentaria del país. El ponqué Gala, bajo la batuta de ‘Mane’ Moreno, se convirtió en sinónimo de festejo y tradición, un producto infaltable en los hogares colombianos. La dedicación a la calidad de los ingredientes y la constancia en el proceso de elaboración fueron claves para que este postre trascendiera generaciones, consolidándose como uno de los favoritos y dejando un legado perdurable en el paladar de miles de personas.

Lee También

¿Qué origen tiene el nombre Ramo?

El origen del nombre de Ramo, en el contexto de la empresa colombiana Productos Ramo, se relaciona con la forma en que Ana Luisa Camacho, esposa del fundador Rafael Molano, envolvía los ponqués. Ella usaba cintas de seda para amarrar las tortas rebanadas, similar a cómo se envolvían los ramos de flores en la época. (Vea también: Cómo se llama y qué pasó con ‘Blanquita’, que aparecía en blanqueador Límpido: es abogada) Esta elección de nombre no solo le otorgó a la empresa una identidad distintiva, sino que también reflejó los valores familiares que han sido el pilar de Ramo desde sus inicios. Lo que empezó como un pequeño negocio en la cocina de doña Ana Luisa, vendiendo sus productos a familiares y amigos, pronto escaló hasta convertirse en una de las compañías de alimentos más importantes del país. El nombre encapsula así la esencia de un proyecto que nació del amor familiar y la pasión por la repostería, y que con el tiempo logró conquistar el paladar de millones de colombianos, manteniendo siempre esa sensación de sabor casero y tradición que los caracteriza.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.