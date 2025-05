Al mencionar el pueblo de Tolima con el nombre más corto, se debe considerar que es una región que cuenta con 47 municipios, así que se requiere de bastante observación para no caer en errores al definir este título, una de las pistas más efectivas es que es conocido como la ‘ciudad de los puentes’, y, al igual que casi toda esta zona, tiene una temperatura ideal para el descanso, la relación y la desconexión de la rutina. No obstante, comparte este título con otras cuatro poblaciones, cada una con su propio encanto.

En este caso particular se trata del mismo municipio que tiene el mejor pescado del país, que se convierte en otra posibilidad para los que deciden llegar hasta allí en temporada de vacaciones o un fin de semana a nadar en el río Magdalena y escoger un buen pez para el almuerzo junto a sus familias. Asimismo, los precios de este alimento no suelen ser altos, ya que los pobladores y comerciantes se esmeran en que los visitantes se animen a volver y no se lleven una mala imagen.

Honda es uno de los pueblos de Tolima con el nombre más corto y que es catalogado como la ‘ciudad de los puentes’, debido a que cuenta con cerca de 40 de estas estructuras que conectan a veredas, ciudades y otras regiones con el casco urbano. Sin embargo, como se explicó al inicio de este artículo, hay otras cuatro poblaciones que ostentan este título porque sus nombres están compuestos de cinco letras y son los siguientes:

Falan

Prado

Guamo

Ataco

¿Cuál es el pueblo más pequeño de Tolima?

Cuando se piensa en los municipios del Tolima, la mente suele evocar ciudades vibrantes o pueblos de tamaño considerable. Sin embargo, enclavado en la geografía departamental, existe un diminuto pero encantador poblado que ostenta el título del más pequeño: Palocabildo. Este corregimiento, perteneciente al municipio de Rioblanco, se destaca no solo por su reducida extensión territorial, sino por la singularidad de su vida cotidiana y la calidez de sus habitantes.

A pesar de su tamaño, la historia y la identidad de esa población son tan ricas como las de cualquier otro centro poblado. Su condición del más pequeño no le resta importancia, sino que lo convierte en un punto de interés particular para quienes buscan conocer la diversidad del departamento más allá de las rutas convencionales. Explorar el municipio es adentrarse en un microcosmos rural donde la tranquilidad y la cercanía entre vecinos definen el ritmo de una comunidad que, aunque modesta en dimensiones, es grande en espíritu.





¿Cuál es el municipio más viejo de Tolima?

Con un pasado que se remonta a su fundación el 24 de agosto de 1539, Honda se erige no solo como el municipio más antiguo de Tolima, sino también como un testimonio viviente de la época colonial en Colombia. Ubicada estratégicamente a orillas del río Magdalena, su importancia histórica radica en haber sido un punto crucial de conexión y comercio, facilitando el transporte de mercancías y personas entre el interior del país y la costa Caribe. Sus calles empedradas, balcones de madera y arquitectura republicana no son solo un atractivo turístico, sino un recordatorio palpable de su rol protagónico en el desarrollo económico y social de la región y del país.

(Vea también: ¿Cuál es el pueblo más joven de Cundinamarca? Tiene 27 años y nombre de una planta)

Este legado histórico se entrelaza con la identidad actual del municipio, donde cada rincón cuenta una parte de su vasta trayectoria. La ‘ciudad de los puentes’, como también se le conoce, no solo conserva su patrimonio arquitectónico, sino que sus habitantes son custodios de tradiciones y relatos que han perdurado por siglos. La persistencia de su nombre a lo largo del tiempo, a diferencia de otras poblaciones tolimenses que experimentaron cambios, subraya su arraigo y la solidez de su fundación, consolidándola como la cuna histórica del departamento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.