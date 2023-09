México es el país con mayor índice de consumo de ají en el Latinoamérica y uno de los países del mundo donde más se cultiva este alimento. Sin embargo, en Colombia el consumo de picante ha ganado popularidad y se ha integrado con algunos de los platos típicos de la gastronomía nacional, más el estado de animo de las personas que lo consumen. Además de haber ganado terreno entre los alimentos producidos en el país.

Además de aportar mucho sabor a las comidas, múltiples estudios han demostrado que el consumo regular de ají tiene diferentes beneficios para el cuerpo, pues contiene propiedades antiinflamatorias que ayuda a reducir y a prevenir el riesgo de algunas condiciones médicas.

Propiedades del ají

A pesar de que se estima que alrededor del mundo existan más de 50 mil tipos de ajíes y pimientos, se ha demostrado que suelen tener altos niveles de Vitamina C, más que los cítricos, al igual que otras plantas, potasio, magnesio y hierro, necesario para evitar enfermedades como la anemia.

Igualmente, contiene fibra, niacina, tiamina, riboflavina, vitaminas A, B9 y K. Además, de que tiene porcentajes muy bajos de colesterol y de azúcar.

¿El ají sirve para la gastritis?

Aunque el ají, al igual que otros alimentos como los cítricos y algunas verduras como las cebollas, que algunas personas deberían evitar, ha sido catalogado como un producto que empeora los síntomas de la gastritis, en realidad algunos estudios médicos y científicos han demostrado que la capsaicina, un componente del ají, tiene propiedades antiinflamatorias que serían beneficiosas para prevenir todo tipo de inflamaciones, como la gastritis.

El estudio ‘Efecto protector del consumo de ají en la frecuencia de trastornos funcionales del tubo digestivo’ realizado por dos investigadores del departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia, encontró que el consumo frecuente de ají funciona como un factor protector de las paredes del estómago y se asocia estadísticamente con una menor aparición de síntomas de gastritis y síndrome de intestino irritable.

Igualmente, encontrar que también está asociado con la reducción en la intensidad del dolor abdominal en los casos de intestino irritable, además de que está relacionado con la reducción del reflujo y las úlceras intestinales.

Otros beneficios del ají

El consumo de ají tiene otros beneficios para la salud que incluyen sus propiedades para reducir el riesgo de cáncer, enfermedades coronarias y diabetes, así lo confirmó un estudio de la Academia de Ciencias Médicas de China, que durante varios años estudió el comportamiento de casi 500 mil pacientes, unos que comían regularmente ají y otros que no comían en ningún momento.

Según este estudio, los individuos que incluían ají en la dieta registraban una tasa de mortalidad menor en un 10% a aquellos que no consumían ají.

Por otro lado, según los especialistas en nutrición y salud, se ha comprobado que el consumo de ají también favorece el proceso de cicatrización que ayuda a superar los problemas de acné, herpes labial y quemaduras.

Finalmente, se ha demostrado que la capsaicina también tiene beneficios para el sistema respiratorio, pues puede actuar como expectorante y descongestionante, como otros productos como la pimienta.

A pesar de sus múltiples beneficios, si usted no consume ají regularmente, puede implementarlo agregando pequeñas cantidades en su dieta diaria, para que su cuerpo no genere rechazo y no tenga un efecto contrario al deseado. De esta forma puede ir ganando poco a poco resistencia al picante y así aprovechar todos sus beneficios.