Según MedlinePlus, web producida por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., “cada vez que un niño está enfermo o lesionado, es necesario decidir cuán grave es el problema y qué tan pronto se debe conseguir atención médica”.

Adicionalmente, mencionan en su web que “vale la pena pensar en el lugar correcto a dónde ir. El tratamiento en un servicio de urgencias puede costar de 2 a 3 veces más que los mismos cuidados en el consultorio de su proveedor”.

Y en ese sentido, puntualizan que “cuando su hijo tenga un problema, no espere demasiado tiempo para conseguir atención médica. Si el problema no es potencialmente mortal ni hay riesgo de discapacidad, pero a usted le preocupa y no puede ver al proveedor pronto, vaya a una clínica de urgencias”.

Por esta razón, la pediatra Ana Paulina Pamplona pasó por los micrófonos de ‘Salud y algo más’ para profundizar más sobre el tema.

La pediatra inició explicando que “como los niños pequeños no pueden manifestar sus síntomas y dolencias con lenguajes, una forma de interpretar eso es por el llanto. Las madres suelen interpretar el llanto de hambre, frío, pero lo que debe preocupar es cuando es un llanto incontrolable, que no se calma con comida, con cambio de pañal, con temperatura, etc”.

Añadiendo al tiempo que “cuando sea un llanto que definitivamente no se logra controlar sería un indicativo para consultar con servidores de salud”, en materia de urgencias.

Explicó, por otro lado, cuando se trata de caídas, como, por ejemplo, de la cama. “En los niños más pequeños, menos de tres meses siempre es importante consultar a urgencias porque el cráneo a menor tamaño va a ser más blando y susceptible a lesiones, ya en los mayores de tres meses dependerá del mecanismo de impacto y de la altura”.

En ese sentido, la pediatra explicó sobre las caídas sobre algunos signos para consultar urgencias como fallos neurológicos, no mover algunas partes del cuerpo, entre otros.

Añadió sobre ese tema que tras un golpe en la cabeza “es un mito que no se dejen dormir cuando se golpeen ahí, sí se pueden dejar dormir, pero lo importante es despertarlos en una hora y revisar que el tema neurológico este normal”.

Finalmente se refirió a la fiebre. “Debemos saber qué es fiebre, se puede tomar axilar, oral y rectal, y tener en cuenta que fiebre es cuando hay una temperatura mayor a 38 grados”.

Adicionalmente, que “la causa más común va a ser por infecciones virales, sin embargo, hay otros casos que van a ser por otro tipo de gérmenes que necesitarán un tratamiento. Nos va a preocupar una fiebre cuando sea alta, más de 39 grados y que no se logre controlar con medias básicas: paños de agua fría, medias mojadas y acetaminofén, ese medicamento es el primer amigo para controlar la fiebre”.

