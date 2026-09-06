Por: Canal Uno

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La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito menor’, abrió una disputa por el control de la estructura criminal que lideraba en La Guajira. Ante este escenario, la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) verifica al menos tres nombres que podrían convertirse en sus posibles sucesores.

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‘Bendito menor’ murió durante un enfrentamiento con un comando especial de la Dijín en Riohacha. El hombre era identificado por las autoridades como el máximo cabecilla del frente Javier Cáceres, perteneciente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca.

La principal preocupación de las autoridades ahora está relacionada con lo que pueda ocurrir después de su muerte. El reemplazo del cabecilla podría modificar las dinámicas de esa organización y generar una reacción de sus integrantes.

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Por esa razón, la Fuerza Pública mantiene especial atención sobre la Alta Guajira, territorio donde tenía presencia la estructura. Policía y Ejército desplegaron unidades en los 15 municipios del departamento durante las jornadas relacionadas con las exequias.

Operativo de seguridad durante las exequias

La vigilancia aumentó especialmente en los corredores de Uribia y otros sectores considerados estratégicos. Allí se instalaron puestos de control y se realizaron registros a personas y vehículos.

También participaron unidades del GOES y del Gaula, que realizaron patrullajes e inspecciones en establecimientos abiertos al público. La Policía mantuvo además vigilancia durante la velación de ‘Bendito menor’, realizada el sábado 5 de septiembre en Riohacha.

El dispositivo dejó nueve personas capturadas o aprehendidas por diferentes delitos. Las autoridades reportaron además 43 comparendos y varios decomisos, entre ellos un arma traumática, munición y 106 gramos de marihuana.

También fueron incautados dos motocicletas, un vehículo, mercancía y carbón vegetal.

“Nuestra prioridad es que los habitantes de La Guajira se sientan seguros y tengan la certeza de que su Policía está presente, trabajando cada día para protegerlos”, manifestó el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía de La Guajira.

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“Seguiremos fortaleciendo estos controles de manera articulada con las demás autoridades, porque la seguridad y la convivencia son una responsabilidad de todos”, añadió el oficial.

Mientras continúan las verificaciones de inteligencia, el entierro de ‘Bendito Menor’ está previsto para este domingo en Riohacha. Las autoridades mantienen el seguimiento sobre la estructura criminal y los posibles movimientos que puedan producirse tras la muerte de su antiguo líder.

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