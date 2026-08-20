El envejecimiento en Colombia avanza rápidamente y plantea la necesidad de cuestionar los estereotipos asociados a la vejez.

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En este contexto, se realizará el 28 de agosto el primer Festival Intergeneracional “¿La vejez es como la pintan?”, un espacio gratuito para personas de todas las edades.

El encuentro busca desmontar ideas como que envejecer significa perder la memoria, dejar de aprender, abandonar el juego o renunciar a la sexualidad.

Según cifras del DANE, la población mayor de 60 años pasó de representar el 7 % en 1985 al 14 % en 2020, y se proyecta que en la próxima década habrá más personas mayores de 60 años que menores de 15.

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El festival contará con charlas, talleres, actividades artísticas y espacios de reflexión sobre los prejuicios hacia la vejez.

Entre los temas estarán la salud cerebral, la sexualidad, el uso seguro de la tecnología, el juego, las relaciones entre generaciones y los desafíos emocionales y económicos de esta etapa.

También participarán expertos, actores y organizaciones sociales, con actividades diseñadas para promover una visión más amplia y positiva del envejecimiento.

El evento se realizará de 7:30 a. m. a 1:00 p. m. en el Centro Cívico de la Universidad de los Andes, en Bogotá.

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