El expresidente Álvaro Uribe parece estar recuperado físicamente de lo que le ha sucedido recientemente y sigue de gira por el país, especialmente cuando se trata de reuniones políticas en Antioquia.

En esta oportunidad decidió dejar hablar —y les pidió silencio a las personas que lo apoyaban— a un petrista de la tercera edad que le recordó algunas de las acciones que fueron en contra de un sector de la sociedad y que siempre le recuerdan

“Usted —le dijo el señor al expresidente— a los trabajadores nos rebajó la mesada 14, nos cambió las jornadas nocturnas y los dominicales para favorecer a los ricos. Entonces yo digo: ¿Usted por qué habla mal de Petro? Que nos bajó la gasolina…”.

Aunque las palabras del señor fueron interrumpidas por los chiflidos, el expresidente pidió silencio y subiendo el tono de voz dijo: “Déjenlo, déjenlo. Respeto. Ruego respeto al señor”. Luego, más calmado continuó: “¿Me vas a oír? Yo hago una pregunta: ¿Cuánto costaba un galón de gasolina cuando empezó Petro y cuando cuesta ahora? Lo dobló”.

El momento se calentó y no pudo continuar. El señor se fue a pesar de que el expresidente le decía “no te vas, hombre”. A pesar de ello terminó su idea “Ahora (Petro) dice que la va a bajar por elecciones”. Así fue el momento:

El momento se ha hecho viral, pero deja clara dos verdades: el expresidente Uribe sí hizo algunos aumentos que no tuvieron los resultados esperados y que durante muchos años (hasta el gobierno actual) cambiaron y beneficiaron a un grupo mínimo de trabajadores que trabajan en horarios nocturnos y dominicales. Y la segunda es que la decisión del presidente Petro de bajar el precio sí llega en un momento coyuntural de cara a las elecciones, lo que deja en duda las razones por las que los colombianos pagaron un precio elevado en el precio de la gasolina.

