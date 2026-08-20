Por: Canal Uno

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Un accidente de tránsito registrado en el sector del Puente de Villajulia, en Villavicencio, dejó dos mujeres heridas y una perra muerta, luego de que una camioneta oficial de la Policía Nacional estuviera involucrada en el hecho.

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Según la institución, el accidente ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la tarde y el vehículo pertenece a la Policía Nacional y está adscrito a la Región de Carabineros N.° 7. La camioneta era conducida por un uniformado que se vio involucrado en el accidente.

Tras lo ocurrido, una de las afectadas, quien es madre de un ‘influencer’, denunció públicamente el caso y pidió que se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrió el accidente, especialmente después de que su mascota muriera y su familiar resultara lesionada.

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La Policía Nacional aclaró que la investigación del accidente está en manos de los agentes de tránsito de la Alcaldía de Villavicencio, quienes deberán establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo ocurrido.

La institución también aseguró que brindará toda la colaboración necesaria y anunció una investigación interna para apoyar el esclarecimiento de los hechos.

Por ahora, las autoridades avanzan en la recopilación de información para determinar las responsabilidades que correspondan.

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