Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La ciudad de Pereira atraviesa días difíciles tras el sismo del pasado 10 de agosto, una tragedia que ha alterado profundamente la vida de miles de familias en diversos barrios. Ante la magnitud de los daños y las múltiples necesidades que han surgido, la empresa Ilumina Pereira ha comenzado una serie de jornadas humanitarias que buscan aliviar, al menos en parte, la difícil situación de las comunidades más golpeadas. De acuerdo con información de El Diario, Ilumina Pereira inició una nueva fase de entregas de mercados, priorizando a familias damnificadas y anunciando que aspira a llegar a más de 80.000 personas a lo largo de las próximas semanas.

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La empresa centró sus recientes entregas en sectores como Villa Olímpica, Villavicencio, Jardín 2, Mejía Robledo, Pereira y Travesuras. En cada uno de estos lugares, los equipos de Ilumina Pereira distribuyeron alimentos a hogares afectados, enfrentando desafíos como pérdida de viviendas, pertenencias y dificultades laborales que surgieron tras la emergencia. En esta primera etapa, la distribución espera beneficiar a cerca de 5.000 personas, e Ilumina Pereira prepara ampliaciones progresivas para continuar cubriendo más población vulnerable.

En barrios como Villa Olímpica, donde, según Yamile Medina, presidenta de la Junta de Acción Comunal, más de 400 familias resultaron afectadas, la recepción de los mercados significó un gesto de esperanza. Medina agradeció la iniciativa y aseguró que la ayuda representa un respiro en uno de los momentos más complicados de la historia reciente de la comunidad. La situación se replica en otros sectores de la ciudad, donde las familias no solo batallan por alimentos, sino que ahora enfrentan retos económicos y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Dirigentes comunales como Jhon Alexander Duque, de Villavicencio, insistieron en la necesidad de mantener y fortalecer estas jornadas, pues “muchas personas lo perdieron todo” y un gran número de familias, además de bienes materiales, han quedado sin posibilidades inmediatas de ingreso laboral. Por su parte, Mónica Naranjo, de Jardín 2, afirmó que un mercado puede ser el alivio más importante para quienes están intentando salir adelante en medio de la adversidad.

Ilumina Pereira anunció que las entregas continuarán en los días siguientes, priorizando sectores con mayores dificultades. Su meta es beneficiar a más de 80.000 habitantes durante esta etapa de atención post-emergencia. Esta iniciativa se une a los incontables esfuerzos de la comunidad, empresa privada y organizaciones sociales, quienes, desde el 10 de agosto, trabajan para que ninguna familia quede desprotegida frente a los daños del sismo. En este momento, la alimentación sigue siendo el apoyo más urgente para los barrios que tratan de recuperarse.

¿Cuántas personas y familias serán beneficiadas por las ayudas de Ilumina Pereira tras el sismo?

Según datos entregados por Ilumina Pereira y citados por El Diario, la organización planea beneficiar inicialmente a cerca de 5.000 personas durante la primera fase de entregas de mercados. Sin embargo, la meta global anunciada es ofrecer apoyo humanitario a más de 80.000 personas en distintos barrios de la ciudad afectados directamente por el terremoto del 10 de agosto.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las familias después del sismo en Pereira?

De acuerdo con testimonios recogidos por El Diario, además de la pérdida de viviendas y pertenencias, muchas familias afrontan dificultades laborales y falta de ingresos. El apoyo alimentario temporal es esencial, pero se suman nuevos retos relacionados con vivienda, empleo y sostenimiento económico, marcando una etapa compleja de reconstrucción para gran parte de Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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