Transparencia Electoral destacó el modelo de vigilancia, control y observación de los comicios de Colombia en 2026 y señaló que la experiencia podría convertirse en una referencia para las elecciones de Venezuela previstas para 2027.

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Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, explicó que la organización cuenta con 15 años de trabajo en América Latina y presencia en países como Colombia, México y República Dominicana. Según dijo, ese recorrido le permite tener una visión amplia sobre las características de los procesos electorales de la región.

Para el directivo, ese compromiso permite hablar de un “modelo Colombia de gobernanza electoral”, basado en la apertura de los procesos a observadores, partidos políticos, ciudadanía y empresas que aportan soluciones tecnológicas.

Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC, y Leandro Querido, director de Transparencia Electoral / Cortesía.

Entre los datos mencionados por la organización están el monitoreo de 19 millones de registros sin incidentes críticos y el bloqueo automático de más de 30.000 intentos de registros duplicados. La herramienta también ayudó a resolver un problema presente en distintos países de la región: la dificultad de los partidos para contar con testigos en todas las mesas de votación.

Querido explicó que la aplicación permitió facilitar la inscripción de testigos, reportar incidencias y contar con información centralizada para identificar posibles vacíos de representación partidaria.

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Colombia podría ser referente para próximas elecciones en Venezuela

El director de Transparencia Electoral sostuvo que esta experiencia puede ser especialmente relevante para Venezuela. “El modelo Colombia es un ejemplo para los venezolanos que hoy día están pensando en esa transición democrática, en esa posibilidad de hacer elecciones en el corto plazo”, señaló.

Según Querido, Venezuela enfrenta un escenario electoral marcado por la falta de confianza en sus instituciones, mientras que Colombia representa un caso de apertura y controles cruzados que podrían servir como referencia para una eventual transición.

La organización anunció que incorporará la experiencia colombiana a su análisis regional de observación electoral y otorgó a LinkTIC una certificación de integridad electoral por su solución tecnológica.

Para Transparencia Electoral, la verificación externa de estas herramientas permite convertir la confianza en evidencia y evitar que la tecnología electoral opere como una “caja negra”. La organización también considera que los procesos abiertos y auditables pueden contribuir a reducir la conflictividad política.

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De esta manera, Colombia podría pasar de ser un país observado a convertirse en un referente regional en materia de gobernanza electoral. Transparencia Electoral prevé incluir este reconocimiento en el reporte regional que prepara y plantea que la experiencia pueda ser tenida en cuenta en otros países de América Latina.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.