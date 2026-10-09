Un nuevo movimiento telúrico fue registrado este viernes 9 de octubre en Panamá. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una magnitud de 5,1 y una profundidad superficial.

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(Vea también: Panamá entrega parte de tranquilidad tras terremoto de 7,7: esto se sabe de las víctimas)

El evento sísmico ocurrió a las 9:26 p. m., hora local, según el boletín publicado por la entidad. El epicentro fue ubicado en Tonosí, Panamá, de acuerdo con la información preliminar disponible.

La profundidad superficial indica que el movimiento se originó cerca de la superficie terrestre. Sin embargo, la magnitud y la profundidad por sí solas no permiten establecer cuáles fueron sus efectos en las poblaciones cercanas.

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El registro corresponde a un evento sísmico internacional incluido en los reportes del SGC. Por ahora, los datos suministrados permiten identificar la hora, la magnitud y la ubicación general del movimiento, sin confirmar posibles afectaciones.

Las reacciones en redes sociales también reflejaron la preocupación de quienes han sentido los movimientos sísmicos en Panamá. “Yo no creo que hoy pueda dormir, qué estrés todo esto”, escribió una persona, mientras otros comentarios hicieron referencia a la continuidad de los temblores y a la incertidumbre que estos provocan entre la población.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-10-09, 21:26 hora local. Magnitud 5.1. Profundidad superficial, Tonosí, Panamá #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/VSmK04pJ92 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 10, 2026

Terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Panamá

Panamá fue sacudido este viernes 9 de octubre por un terremoto de magnitud 7.7, cuyo epicentro se ubicó cerca de Tonosí, en la provincia de Los Santos. El movimiento ocurrió hacia las 12:56 p. m. y provocó daños en viviendas, edificios e infraestructura de distintas zonas del país.

Entre las afectaciones reportadas por medios locales se encuentra el colapso del Hotel Dos Continentes, en Coclé, así como daños en iglesias y construcciones históricas. El balance preliminar también dio cuenta de estudiantes con lesiones menores y de una persona rescatada en Aguadulce.

Después del terremoto principal se registraron otros movimientos sísmicos en la región. En ese contexto, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo evento internacional de magnitud 5,1, con profundidad superficial y localizado en Tonosí, Panamá, a las 9:26 p. m., hora local, según el boletín que compartiste.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.