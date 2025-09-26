El testimonio de Ricardo Manuel Molina Enríquez, un vendedor de bolsas de basura de 60 años, expone la magnitud de la emergencia causada por el consumo de alcohol adulterado en el sector de El Boliche, en Barranquilla. Luego de haber sobrevivido a la intoxicación que ya deja once víctimas mortales, contó a El Heraldo desde una habitación del Nuevo Hospital General cómo enfrentó los síntomas que casi le cuestan la vida.

“Vivo de milagro”, expresó con voz entrecortada, mientras recordaba la jornada que comenzó el martes 23 de septiembre al mediodía y se extendió hasta la madrugada en la zona de La Magola, donde compartía tragos con conocidos.

(Lea también: Por qué los jóvenes en Colombia consumen menos licor ahora: estudio destapó qué hay tras cambio)

De acuerdo con su relato, la celebración se prolongó hasta las 2:00 a. m., momento en el que varios compañeros se retiraron. Molina, sin embargo, permaneció un tiempo más bebiendo. Poco después, comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal, problemas respiratorios y episodios intensos de vómito.

Lee También

“Primero se me cortó la respiración, después vinieron los mareos y la visión se me apagó. Sentía el estómago inflamado como si fuera a explotar”, indicó al medio mencionado.

Aunque la debilidad casi lo vencía, decidió caminar hasta el hospital. El trayecto, según dijo, fue una odisea: “Daba dos o tres pasos y pensaba que no iba a llegar. Mi mente se nublaba, pero logré entrar por mis propios medios”.

Con más de 15 años recorriendo los pasillos del mercado de Barranquilla, Molina admitió que no era la primera vez que consumía esa bebida artesanal conocida como ‘cococho’, vendida en botellas plásticas a precios de entre 2.000 y 4.000 pesos. “Nunca me había sentido así, pero el martes todo cambió”, afirmó.

Consciente de la tragedia que cobró la vida de otras personas, aseguró que no volverá a probar ese licor:

“Ya tomé conciencia, no quiero ser otro muerto. Le agradezco a Dios por darme otra oportunidad de seguir adelante”.

Las pesquisas de la Policía Metropolitana revelaron que el producto era preparado en una vivienda administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), donde Nicolás Manuel Medrano fabricaba y distribuía el licor en barrios populares. Irónicamente, él fue la primera víctima mortal, luego de probar la sustancia antes de venderla.

La secretaria de Salud de Barranquilla, Stephanie Araujo, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la emergencia y monitorear posibles nuevos casos. La medida se mantendrá al menos 72 horas, con posibilidad de extenderse.

En paralelo, se realizaron allanamientos en sectores como Las Nieves y Rebolo, donde históricamente se ha producido y comercializado licor adulterado. Allí se incautaron insumos y materiales destinados a su fabricación.

Por su parte, la SAE envió una comisión al inmueble señalado para tomar control del predio y definir acciones legales.

(Vea también: Volvió a circular famoso licor adulterado que causó muerte de más de 80 personas en Bogotá)

Hasta ahora, once personas han fallecido por ingerir la mezcla de agua y metanol que era vendida como licor artesanal en zonas vulnerables de la ciudad. Las autoridades advirtieron que algunos lotes siguen en circulación, lo que mantiene en alerta a barrios como San Roque.

Mientras tanto, el relato de Molina se convierte en testimonio de supervivencia y advertencia para quienes aún arriesgan su vida con bebidas adulteradas: “No vuelvo a tocar ese trago, porque la muerte está ahí mismo”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.