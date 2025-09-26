Una madre de la localidad de Kennedy contó que este 25 de septiembre se presentó una aparente intoxicación masiva en el Colegio Class (IED), luego de que un tubo de gas explotara y varias personas inhalaran el elemento tóxico.

La mujer, identificada como Leidy Paola Bustos, habló con ‘el Gato’ Gómez, periodista de Olímpica Estéreo, sobre la situación y afirmó que hubo negligencia en la institución, ya que el incidente ocurrió a las 8:00 a. m., pero los padres se enteraron hacia las 10:00 a. m.

Según su testimonio, varios estudiantes fueron trasladados al Hospital Pediátrico del Tintal. Docentes también resultaron afectados, aunque, al parecer, recibieron atención únicamente después de que terminó la evacuación.

Bustos agregó que la rectora del colegio tuvo una reacción poco favorable frente a la emergencia, pues, presuntamente, consideró “una exageración todo el protocolo”. Aseguró además que el Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y aparentemente señaló que “todo estaba normal”.

“Mi hija es asmática, se desmayó y la llevé a la clínica. […] Había profesores que no se habían chequeado por estar entregando a sus estudiantes y revisando que estuvieran bien. No podían hacer nada más”, añadió.

La mujer también dijo tener conocimiento de que una persona estaba en estado delicado, aunque no se sabía si era estudiante o trabajador del colegio. Recordó que en la institución hay niños de entre 8 y 12 años, y que en total habrían sido diez los afectados.

Por ahora, la Secretaría de Salud no se ha pronunciado sobre lo ocurrido y tampoco se conoce un comunicado oficial del Colegio Class (IED).

