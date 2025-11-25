La sede de RCN Radio en Pasto, ubicada en pleno centro de la capital de Nariño, fue blanco de un atentado en la madrugada de este martes 25 de noviembre, en un hecho que, por fortuna, no dejó personas heridas, pero sí provocó graves daños materiales en la edificación.

(Vea también: Explosión frente a la clínica Los Nogales (Bogotá): video muestra la magnitud de la emergencia)

El ataque ocurrió cerca de las 4:00 de la madrugada, cuando un hombre que caminaba por la zona lanzó un artefacto explosivo contra el edificio, recogió El Tiempo. Cámaras de seguridad registraron cuando el individuo lanzó el artefacto y de inmediato salió corriendo por la calle 17, entre carreras 22 y 23.

La explosión afectó principalmente las ventanas y puertas de la sede de RCN Radio, dejando esparcidos fragmentos de vidrio y metal sobre la vía pública, una de las más transitadas del centro de Pasto.

A las 6:00 a. m., unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para retirar los restos del material que quedó regado producto de la detonación y garantizar la seguridad de quienes transitan por ese sector comercial y de oficinas, mencionó el periódico.

Acá, un video compartido en redes muestra cómo quedó el lugar:

#AtentadoRCNPasto | en horas de la madrugada una explosión sacudió el centro de la ciudad de Pasto. Un explosivo fue lanzado A las afueras de las oficinas de RCN radio en Pasto. Esto es un atentado contra el periodismo nariñense y de Colombia pic.twitter.com/rjFHar4Xpg — El Contraste (@elcontrastenoti) November 25, 2025

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el atentado. No se conocen hipótesis sobre los responsables, ni se ha emitido un reporte preliminar que indique si el ataque estaría relacionado con los hechos recientes de inseguridad registrados en la ciudad o con posibles intimidaciones a medios de comunicación.

RCN también fue atacado hace poco en Cali

El atentado contra la sede de RCN Radio en Pasto ocurre pocos días después de que en Cali se registrara otro ataque contra instalaciones de la compañía, donde también se lanzó un artefacto explosivo que causó daños en la fachada.

Aunque en ambos casos no se reportaron heridos, los hechos han encendido las alarmas por posibles actos de intimidación contra periodistas y medios públicos en distintas regiones del país.

Los dos ataques, tanto el de Cali como el de Pasto, se suman a un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las ciudades y por los riesgos que enfrentan los comunicadores y las empresas mediáticas frente a este tipo de acciones violentas.

