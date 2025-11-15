El homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido el 31 de octubre de 2025 durante una fiesta de Halloween en Bogotá, puso en el radar de la justicia a Kleidymar Fernández Sulbarán, una joven de origen venezolano que, según las investigaciones está vinculada a la agresión, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes en Bogotá, fue atacado por un grupo de personas, entre las que se encontraban, además de Fernández Sulbarán, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González Castro. Según la investigación del periódico, fue Fernández Sulbarán quien incitó a Suárez, vestido de diablo, a continuar golpeando a Moreno, al parecer, identificado por ella misma como “el de la discoteca”, en referencia al lugar donde se celebraba la fiesta.

Jaime luchó por su vida en un hospital mientras la Fiscalía General solicitaba verificación de la situación migratoria de Fernández Sulbarán y su individualización. Las cámaras de seguridad identificaron a la mujer disfrazada de “Mujer Maravilla” como quien instigó la violenta agresión. Para la familia de Moreno, las pruebas son claras y Fernández Sulbarán es la determinadora del homicidio.

El 14 de noviembre, durante la audiencia de medida de aseguramiento, la juez del caso calificó a Fernández de gozar de impunidad, expresando, “Fue ella quien se percató de que Moreno se estaba ahogando con su propia sangre y que aún así se fueron como si nada”, de acuerdo con el rotativo.

Lee También

El vínculo entre Fernández Sulbarán y los otros dos agresores se aclaró cuando se descubrió que ella fue a buscar a González Castro a su antiguo lugar de trabajo tras la agresión. Además, trabajaba en la misma zona donde él laboraba, según informa el citado diario.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Fernández Sulbarán y otra implicada, Bertha Yohana Parra Torres, fueron liberadas al no tener pruebas suficientes en ese momento. Sin embargo, la Fiscalía sigue investigándolas mientras define su situación legal.

En la localidad de Ciudad Bolívar vive la joven, quien se desplaza en moto, y donde su familia se encuentra beneficiada de ayuda humanitaria para venezolanos. Al ser contactada por El Tiempo, Tamara Sulbarán, madre de Kleidymar, afirmó estar bajo amenazas y negó cualquier fuga de su hija del país. Según ella, la Fiscalía entrevistó a la joven, quien alegó que Moreno habría tenido un comportamiento inapropiado luego de bailar con ella.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.