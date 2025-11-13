La comunidad artística en Santa Marta está bastante afectada debido al fallecimiento del fotógrafo Jonathan Ortiz Leal, de 34 años, quien fue hallado sin vida en su apartamento en la zona de Santa Fe, de la Ciudad de México.

El hombre se había mudado al país norteamericano hace ya varios años y se mostraba muy contento con las oportunidades que había conseguido, pero en sus últimas horas se mostró bastante raro, ya que no le contestaba a nadie y estuvo un buen tiempo encerrado en su habitación.

Después de algunas horas en las que no contestaba, sus allegados entraron a la fuerza a la habitación y allí lo descubrieron sin vida, pero lo llamativo, según comentó el periodista Antonio Nieto, de La Silla Rota, fue que estaba completamente desnudo y boca abajo, por lo que las autoridades manejan la hipótesis de que pudo estar con alguien más, aunque eso no se ha podido confirmar.

Según los familiares de Ortiz, en su cuerpo no había ningún signo de violencia evidente, pero igual ahora están a la espera de lo que salga en la necropsia para determinar si su fallecimiento fue causado por alguien más o simplemente fue un problema de salud.

“Sus compañeros comentan que él se encerró en su habitación y, al pasar varias horas sin obtener respuesta, entraron al cuarto y lo encontraron sin vida”, comentó uno de los cercanos de Ortiz, en declaraciones para el medio ya citado.

Este era Jonathan Ortiz Leal:

Cabe destacar que este fotógrafo ya tenía un gran reconocimiento internacional, pues a lo largo de su carrera pudo trabajar con grandes figuras, pero en los últimos años destacó su trabajo con Playboy México, Karely Ruiz, y las argentinas Lara Agostina Granados y Emelia Victoria.

