Un video del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, circula en redes sociales después de un discurso multitudinario en el que se burló de personas trans. En las imágenes, grabadas este martes 6 de enero, el mandatario aparece bailando y gesticulando de forma irónica mientras imitaba a una levantadora de pesas.

Durante su intervención ante legisladores republicanos, Trump levantaba los brazos con aparente dificultad, simulando cargar un peso imaginario, y acompañó la escena con una parodia verbal. “Quiero ser más, pero tengo a alguien observándome”, dijo el presidente en su representación. Luego añadió: “Quiero ser más efusivo”, mientras jadeaba y gemía para exagerar el esfuerzo físico, según quedó registrado en el video.

El mandatario continuó su relato con una historia ficticia que incluyó más gestos y comentarios. “Deja caer la cosa y se va del escenario llorando. Su madre llora, su padre llora”, narró Trump. Después agregó: “Un tipo se levanta, le preguntan: ‘¿Has levantado algo antes?’. ‘Un poco’. Y se acerca, ¡zas!”, en referencia a la supuesta competencia posterior.

Tras esa escena, Trump imitó a la deportista trans alzando la barra con facilidad y lanzó una crítica directa. “Es una locura”, afirmó, al insistir en que las mujeres trans tendrían ventajas frente a las mujeres cisgénero en el deporte competitivo. Minutos antes, el presidente comentó: “Por cierto, mi esposa detesta que haga esto. Es una persona con mucha clase”, al reconocer que Melania “odia” esas imitaciones y sus bailes públicos.

Las burlas ocurrieron durante una reunión de legisladores republicanos que conmemoraban los cinco años de la toma del Capitolio. En lugar de centrarse en ese episodio, Trump volvió a criticar a las deportistas trans. Desde su regreso a la Casa Blanca, ha insistido en prohibir su participación en equipos femeninos y, sin pruebas, aseguró que rompen récords. “Si permiten que los hombres tomen control de los equipos deportivos femeninos o invadan sus vestuarios, serán investigados por violaciones al Título IX y arriesgarán su financiación federal”, sentenció.

