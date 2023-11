Luis Manuel Díaz, padre del reconocido futbolista Luis Díaz, completa más de 10 días de secuestro. Pese a las exigencias del Gobierno Nacional, el equipo negociador y los colombianos, aun el Eln no realiza el proceso de liberación, aunque ya empezaron los tramites.

Fue el pasado jueves 2 de noviembre cuando el país se enteró de que el grupo armado tenía secuestrado al padre del deportista. De esta forma, los colombianos y, en especial, el equipo negociador con el Eln han exigido la liberación.

Luego de que el Ejército de Liberación Nacional se atribuyera los hechos del secuestro, indicaron que lo liberarían rápidamente. “El Ejército de Liberación Nacional va a liberar al papá del señor Díaz lo más pronto posible”, indicó Juan Carlos Cuéllar, el delegado del Eln de los diálogos de paz con el Gobierno.

Tras esto, los familiares de Díaz y el Gobierno Nacional han estado a la espera de que se dé por fin el proceso de liberación. De hecho, poco después de que el Eln aceptara los hechos, el senador e integrante de la mesa de negociación, Iván Cepeda, indicó en Caracol Radio que: “Es una exigencia, la liberación del padre de Luis Díaz debe darse cuanto antes”.

Por otra parte, el jefe del equipo negociador del Gobierno, Otty Patiño, mencionó que el martes 7 de noviembre era la fecha en la que se acabaría el secuestro. No obstante, no ocurrió.

El grupo armado señaló hace poco que el proceso de liberación no se ha llevado a cabo debido a que “la zona sigue militarizada, realizan sobrevuelos, desembarco de tropas, peritoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación de rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el señor Luis Manuel Díaz”.

A su vez, el Eln mencionó que la liberación tardara más mientras no cesen los operativos de las Fuerzas Armadas.

Ante esto, el congresista Iván Cepeda aseguró este miércoles 8 de noviembre en Caracol Radio que esperan que el grupo armado cumpla con la liberación del padre del futbolista y que “el Gobierno no ha considerado levantarse de mesa de diálogos con Eln por el secuestro de Díaz”.

Sobre la liberación, el congresista detalló que insisten en la petición de la liberación del padre del deportista. “Estamos precisamente en ese proceso. Lo hemos dicho de todas las formas posibles, lo ha dicho el presidente, el comisionado de Paz, la delegación de Paz del Gobierno, el doctor Otty Patiño, hemos sido muy claros en la exigencia de que eso debe producirse a la mayor brevedad y eso lo decimos hoy nuevamente, así que estamos en eso”.

Aunque el Eln no se ha pronunciado demasiado sobre el tema, el congresista indicó que se espera que Luis Manuel Díaz sea liberado en óptimas condiciones.

“Sabemos lo que está contenido en las declaraciones y en los escritos del Eln. En esos escritos, tanto el frente de guerra involucrado como el señor Antonio García, han señalado que van a liberarlo. Con eso suponemos que implica que van a liberarlo en condiciones de salud y de seguridad óptimas al padre del futbolista Luis Díaz. Eso no solamente lo esperamos, sino como lo he dicho en estos micrófonos, lo exigimos como Gobierno”, indicó.

Adicionalmente, el congresista indicó que el Gobierno no han considerado dejar los diálogos por el secuestro o incumplimiento en la entrega del padre.

“No, eso no se ha considerado precisamente porque aquí lo esencial en este momento es garantizar la vida de las personas y su seguridad. Así que desde ese punto de vista no hay ninguna otra preocupación o interés distinto a obtener ese resultado y eso se logra con la perseverancia y, obviamente, la exigencia y la paciencia para que las cosas se den de la mejor forma”, aclaró.

