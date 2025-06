El excanciller Álvaro Leyva ha sido duramente cuestionado por los audios publicados por el diario español El País, en los que presuntamente planeaba un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. Dentro del centro de la controversia se encuentra también la vicepresidenta Francia Márquez, quien, según las grabaciones, asumiría la Presidencia.

(Lea también: “Ruin y miserable”: Sarabia, desatada contra Leyva por querer armar complot para sacar a Petro)

Este escándalo, que ha despertado rechazo por parte de miembros del Gobierno, muestra que Leyva tenía supuestamente varias estrategias para destituir a Petro, buscando incluso apoyo de actores claves en Colombia y fuera de sus fronteras. Entre los mencionados destacan Mario Díaz-Balart, influyente político estadounidense, y la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila.

Ante ese escenario, la precandidata se comunicó con el excanciller, luego de que se difundieran dichos audios, y publicó dicha grabación en su cuenta de X. “Llamé al ex canciller Álvaro Leyva para que le aclare al país por qué mencionó mi nombre. Defiendo mi buen nombre con la vida, si me toca. Porque soy mamá, por el honor de mis hijos, como aspirante presidencial, que jamás les fallará a los colombianos, y como una periodista que siempre luchó contra los corruptos y criminales. También lo hice por Miguel Uribe que hoy no puede defenderse”, dijo la precandidata.

Lee También

IMPORTANTE:

Llamé al ex canciller Álvaro Leyva para que le aclare al país por qué mencionó mi nombre y el de Miguel Uribe en las grabaciones que publica El País de España en su denuncia de un supuesto plan de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Defiendo mi buen nombre con la… pic.twitter.com/sYu1kZsKg2 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 30, 2025

“Nunca, jamás”, fue lo primero que dijo Leyva cuando Dávila le preguntó si alguna vez habían hablado sobre un intento de golpe de Estado en contra de Petro.

Álvaro Leyva reveló detalles de audios filtrados sobre supuesto golpe de Estado

En la conversación, Leyva respondió sobre por qué menciona a Dávila en este escándalo: “Es una conversación privada, alguien grabó seguramente en un restaurante. Lo que yo señalo en ese momento es que usted tiene liderazgo […] me pareció que usted tiene todas las condiciones, todas las calidades, pero no hay una intención dañina”.

Luego, Dávila le preguntó si había sido una idea suya mencionarla, Leyva contestó: “Sí, porque usted tiene condiciones para muchas cosas. Nunca habíamos conversado sobre eso”.

El excanciller aclaró por qué apareció también el nombre de Miguel Uribe, justo dos semanas después de sufrir un atentado en Bogotá y estar luchando entre la vida y la muerte. Leyva fue tajante al responder sobre si el precandidato habría participado en ese supuesto plan golpista: “No, nunca. Jamás, jamás”.

Lee También

¿De qué trata supuesto plan para sacar a Petro del poder?

El diario español El País publicó un informe en el que señala que el excanciller Leyva buscó apoyos de representantes del Partido Republicano en Estados Unidos para iniciar una campaña de presión internacional que forzara la salida del mandatario.

Ese medio de comunicación asegura haber tenido acceso a varias grabaciones de Leyva, quien se habría reunido con el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, en un intento por acercarse al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para pedirle que iniciara una campaña de presión contra Petro.

“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliera adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta”, le dijo una fuente estadounidense al diario español.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.