Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro generaron gran polémica en el sector médico colombiano. Durante un discurso en Medellín, el 21 de junio de 2025, el mandatario colombiano aseveró que la salud en los barrios populares y las regiones de Colombia se ve afectada negativamente por el hecho de que algunos profesionales médicos evitan ejercer su labor fuera de zonas exclusivas como El Poblado o el Parque de la 93.

Su declaración provocó una airada respuesta de distintos sectores de la sociedad e incluso de los mismos profesionales de la salud. La Sociedad Colombiana de Pediatría manifestó, en un comunicado, su “profundo rechazo y enérgica protesta” hacia las palabras de Petro. Indicaron que tales afirmaciones ignoran el sacrificio y el esfuerzo que miles de médicos ponen a diario para garantizar la salud de los colombianos, incluso en condiciones adversas.

También, la periodista y ahora candidata a la presidencia Vicky Dávila, reaccionó duramente en redes sociales y con un video en el que se le ve junto a su esposo José Gnecco, quien es médico oftamólogo y a quien le da un beso, como símbolo, según ella, de apoyo a todos los profesionales de la salud. Además, mandó un mensaje a Petro.

“José, mi esposo, es médico, y durante años, he sido testigo de su sacrificio, compromiso y dedicación. Lo he visto luchar por cada uno de sus pacientes, en su caso, ha operado a miles para que puedan volver a ver bien. También he visto el trabajo de sus colegas, no solo oftalmólogos, si no, cardiólogos, pediatras, obstetras, cirujanos y muchos más. Todos profesan un amor profundo por la vida y la salud de los colombianos”, dijo inicialmente.

Luego, calificó duramente el gesto del presidente: “Por eso, ante las descalificaciones de este Gobierno, quiero expresarles a todos y en general, al personal de la salud, mi admiración y respeto profundo. Lo del tinto en la 93 no es solo una mentira, es una infamia”, señaló.

Por su parte, Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en una entrevista, afirmó que las palabras del mandatario reflejan “un desconocimiento total sobre la realidad médica en el país” y describió sus comentarios como lamentables.

El presidente hizo estas afirmaciones en el marco de la presentación del programa nacional Equipos Básicos de Salud. Este programa del gobierno busca mejorar y ampliar la cobertura médica en las zonas rurales del país mediante una serie de medidas, entre ellas desplegar más de 10.000 brigadas sanitarias y jhacer una inversión superior a los 2 billones de pesos.

No obstante, la médica internista Tatiana Villarreal recordó que muchos hospitales mantienen deudas de meses de salario con los profesionales y destacó que miles de médicos se graduaron gracias al apoyo de instituciones públicas como la Universidad y el Icetex. Así, señaló la difícil realidad que enfrentan los médicos en Colombia.

